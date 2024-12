500 triệu đồng cho Vietnam Pickleball Open Cup 07/12/2024 12:22

Vietnam Pickleball Open Cup diễn ra với quy mô toàn quốc từ ngày 12-12 đến ngày 15-12 với tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng. Cuộc chơi lớn do Công ty Cổ phần New Sports tổ chức, dưới sự cho phép của Cục TDTT, Sở VH&TT Thành phố Hà Nội.

Giải đấu Vietnam Pickleball Open Cup quy tụ gần 400 vận động viên, trong đó có nhiều tên tuổi hàng đầu trong làng Pickleball, giúp các tay vợt có cơ hội cọ xát, phát triển chuyên môn. Trong đó, phải kể đến các thành viên CLB Pickleball Công an Nhân dân: Nguyễn Anh Thắng – nhà vô địch đơn nam Open 35+ tại Giải World Pickleball Championship Serie châu Á Thái Bình Dương 2024, đơn nam Open 35+ Giải Asia Open Pickleball Championship 2024.

Giải có sự góp mặt của Trần Huyền Trang – một trong những tay vợt nữ giàu thành tích bậc nhất nước ở thời điểm hiện tại và Sophia Trần Phương Anh - tay vợt 16 tuổi Phương Anh xuất sắc giành 2 HCV pickleball ở giải thế giới (WPC Series ở Hong Kong).

Các nhà tổ chức hy vọng lan tỏa và phát triển bộ môn Pickleball từ giải Vietnam Pickleball Open Cup.

Đặc biệt, “Thần đồng” Quang Dương - nhà vô địch nội dung đơn nam tại giải Las Vegas Pickleball Tournament 2024, hiện đứng trong tốp 4 thế giới của Hiệp hội Pickleball Chuyên nghiệp (PPA) cũng góp mặt tại giải. Bên cạnh đó, các vận động viên xuất sắc trong nước như Phan Như Quỳnh, Tạ Hồng Dũng, Trần Đại Nghĩa (đương kim vô địch đôi nam trên 35 quốc gia) sẽ tham gia thi đấu.

Vietnam Pickleball Open Cup tổ chức theo thể thức chuyên nghiệp với nhiều điểm mới mẻ. Cách tính điểm trực tiếp, kết hợp với công nghệ hiện đại, tăng sự kịch tính và hấp dẫn cho từng trận đấu. Đặc biệt, hệ thống Camera AI tiên tiến sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo công bằng và nâng cao chất lượng thi đấu.

Với sự thành công trong việc phát triển các hệ sinh thái thể thao ở môn bóng rổ,bóng chày, CTCP New Sports tiếp tục mở rộng sang Pickleball và Vietnam Pickleball Open Cup hứa hẹn mang đến một sân chơi mới mẻ, chuyên nghiệp cho cộng đồng.

Cuộc chơi lớn đón nhận rất nhiều cá nhân, tập thể mạnh của làng Pickleball Việt Nam.

Giải đấu được tổ chức tại Cụm sân Pickleball Bồ Đề (số 237 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội) từ ngày 12-12 đến ngày 15-12 và phát sóng trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTVcab (Kênh ON Sports; App: ON, ON Sports TV; Facebook, Youtube: ON Sports).

Thể lệ giải đấu: Áp dụng theo Luật pickleball hiện hành đối với giải phong trào và chuyên nghiệp. Đối với giải Đồng đội VPC áp dụng theo thể thức và luật thi đấu của MLP. Hai đội thi đấu giải Đồng đội VPC sẽ đánh tổng 4 trận: Đôi nam, đôi nữ, 2 trận đôi nam nữ.

Mỗi đội có 3 quyền thay đổi vị trí vận động viên trong trận đấu (mỗi lần time-out hoặc đổi sân) và sau khi thay đổi phải thông báo với trọng tài chính: VĐV được đăng kí tối đa 2 nội dung thi đấu trong khuôn khổ giải phong trào và chuyên nghiệp. VĐV đăng kí nội dung thi đấu của giải phong trào sẽ không được đăng kí nội dung thi đấu tại giải chuyên nghiệp và ngược lại.

Các thành viên CLB Pickleball Công an Nhân dân biểu dương lực lượng.

Đối với VĐV trên 35 tuổi có thể đăng kí nội dung thi đấu dành cho VĐV dưới 35 tuổi. VĐV dưới 35 tuổi không được đăng kí các nội dung thi đấu ở độ tuổi trên 35 tuổi.

Tổng giải thưởng nửa tỉ đồng: Dành cho các giải phong trào dưới 35 tuổi, trên 35 tuổi nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, nội dung đôi nam nữ; Giải chuyên nghiệp nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, nội dung đôi nam nữ; Giải Đồng đội VPC – Đội 4 người nội dung tổ hợp thi đấu (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ).