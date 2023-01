62/63 tỉnh, thành thu ngân sách vượt dự toán

(PLO)- Ngoài Cao Bằng, 62 tỉnh, thành phố trên cả nước hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước 2022 về thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, tổng kết 2022 có 62/63 địa phương và 63/64 cục thuế đánh giá hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) cả năm. Tỉnh duy nhất không đạt kế hoạch là Cao Bằng, với số thu đạt 1.325 tỷ đồng chỉ bằng 90,5% dự toán, không kể tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức...

Nguyên nhân là do năm 2022, thu thuế của Cao Bằng bị ảnh hưởng lớn do thực hiện các chính sách mới và trong đó có miễn, giảm thuế hỗ trợ DN, trong khi lại không có nguồn bù đắp.

Tính tổng quát, chỉ tiêu thu NSNN năm qua mà Quốc hội giao cho ngành thuế là 1.174.900 tỷ đồng. Kết quả tính đến ngày 31-12-2022, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý đạt 1.515.410 tỷ đồng, đạt 129% so với dự toán pháp lệnh, bằng 112,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể: Thu từ dầu thô đạt 78.030 tỷ đồng, bằng 276,7% so với dự toán, bằng 174,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu nội địa đạt 1.437.379 tỷ đồng, bằng 125,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 110,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu thuế, phí nội địa ước đạt 1.115.916 tỷ đồng, bằng 122% so với dự toán pháp lệnh, bằng 110,3% so với cùng kỳ năm 2021.

So với dự toán, có 18/19 khoản thu, sắc thuế hoàn thành. So với cùng kỳ, có 15/19 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng

Với kết quả thu NSNN nêu trên, số thu ngân sách trung ương năm 2022 đạt 637.910 tỷ đồng, bằng 124,5% dự toán, bằng 112,4% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách địa phương ước đạt 877.500 tỷ đồng, bằng 132,4% dự toán, bằng 112,8% so với cùng kỳ.

Cũng theo Tổng cục Thuế, dự toán thu NSNN năm 2023 Quốc hội, Chính phủ đã giao cho cơ quan thuế là 1.373.244 tỷ đồng. Trong đó: Thu dầu thô là 42.000 tỷ đồng; Thu nội địa là 1.331.244 tỷ đồng. Đến nay, gói chính sách tiền tệ và các giải pháp lành mạnh hóa thị trường của NHNN dự báo sẽ hướng dòng tiền vào các kênh đầu tư thực chất, tạo ra giá trị tăng thêm cho xã hội, nhưng sự chuyển hướng này cần nhiều thời gian hơn để quay vòng tạo ra lợi nhuận và nguồn thu cho NSNN. Các chính sách miễn, giảm thuế ban hành trong năm 2022 vẫn còn ảnh hưởng đến nguồn thu năm 2023 (như giảm thuế bảo vệ môi trường, giảm thuế suất thuế GTGT...). Và hiện nay Chính phủ đang nghiên cứu trình Quốc hội một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường tốt cho DN phát triển.

