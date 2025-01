Giá đôla Mỹ toàn thị trường lao dốc 24/01/2025 15:54

(PLO)- Giá đôla Mỹ trên thị trường chợ đen cũng như tại các ngân hàng thương mại bất ngờ lao dốc rất nhanh so với thời điểm đầu năm nay.

Ngày 24-1-2025, tỉ giá trung tâm của VND so với USD được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm phiên thứ 4 liên tiếp, xuống còn 24.325 đồng, thấp hơn 3 đồng so với hôm qua.

Giá đôla Mỹ chợ đen lao dốc mạnh

Cùng chiều, giá đôla Mỹ tại các ngân hàng thương mại tiếp tục lao dốc. Đầu phiên giao dịch sáng nay, đồng bạc xanh tại Vietcombank giảm thêm 70 đồng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào – bán ra xuống 24.860 - 25.250 VND/USD.

Tương tự, tại Eximbank giá USD ở chiều mua vào được niêm yết ở mức 24.850 VND/USD và bán ra với giá 25.280 VND/USD, giảm 80 đồng ở chiều mua và giảm 70 đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước.

So với đầu tuần, hiện mỗi USD đã giảm 250 - 280 đồng tùy từng ngân hàng và giảm tới 360 đồng so với đầu năm nay.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh lúc 10 giờ chỉ còn 25.450 – 25.550 VND/USD (mua – bán) giảm 50 đồng ở cả hai chiều so với một ngày trước. Tính từ đầu tuần này, giá đôla Mỹ trên thị trường chợ đen đã giảm 100 đồng, còn so với đầu tháng 1-2025, đồng bạc xanh chợ đen giảm 260 đồng.

Giá đôla Mỹ chợ đen và ngân hàng thương mại cùng lao dốc. Ảnh minh họa

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index đang có phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp, xuống quanh ngưỡng 107,83 điểm – thấp nhất trong một tháng trở lại đây. Giá USD giảm sau khi thị trường đón nhận thông tin từ bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi thúc đẩy việc giảm lãi suất và tuyên bố sẽ cắt giảm thuế cho các công ty đầu tư vào Mỹ, nhưng lại tăng thuế đối với những doanh nghiệp không đầu tư.

Lần gần nhất Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất điều hành là 0,25 điểm % tại cuộc họp chính sách vào tháng 12-2024, xuống còn 4,25-4,5%. Trong suốt năm 2024, Fed đã có 3 lần hạ lãi suất với tổng mức giảm là 1 điểm % trong bối cảnh áp lực lạm phát giảm bớt. Tuy nhiên, trong năm 2025 Chủ tịch Fed – ông Jerome Powell cho rằng cần phải thận trọng về việc hạ lãi suất thêm nữa vì lạm phát vẫn còn cao.

Nhiều quan chức Fed dự kiến sẽ chỉ có hai lần giảm lãi suất trong năm 2025 trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng vững chắc và lạm phát vẫn chưa đạt mức mục tiêu với CPI tháng 11 ở mức 2,7%. Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi với GDP quý III-2024 tăng 3,1% nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ.

Kiều hối chảy về TP.HCM đạt mức cao kỷ lục

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết: Số liệu thống kê từ 6 công ty kiều hối có doanh số lớn (luôn chiếm khoảng 94% trong tổng lượng kiều hối chuyển về của 14 công ty kiều hối trên địa bàn TP.HCM) cho thấy lượng kiều hối chuyển về trong 20 ngày đầu năm mới trên địa bàn thành phố đạt 492,7 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm 2024 đến nay, tổng lượng kiều hối chuyển về địa bàn thành phố đạt hơn 10 tỉ USD.

Nói về con số này, ông Lệnh cho rằng lượng kiều hối chuyển về nhân dịp tết cổ truyền đạt ngưỡng 10 tỉ USD từ đầu năm 2024 đến cuối tháng 1-2025 là kết quả ấn tượng khi đặt trong mối liên hệ với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và so sánh tỉ trọng với GRDP của thành phố năm 2024.

"Kết quả này là sự hội tụ bởi nhiều yếu tố, trong đó được hỗ trợ tích cực bởi các chính sách tiền tệ, ngoại hối và chính sách thu hút kiều hối. Với sự ổn định của thị trường tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và đặc biệt tỉ giá diễn biến phù hợp thị trường, đảm bảo yêu cầu về thu hút dòng vốn ngoại tệ và thúc đẩy xuất khẩu… cũng là yếu tố quan trọng góp phần thu hút kiều hối nói chung và trên địa bàn TP.HCM nói riêng, với kết quả ấn tượng 10 tỉ USD vào thời điểm hiện nay.

Thêm vào đó, chính sách kiều bào và phát triển thị trường lao động cũng là yếu tố quan trọng tác động tích cực đến thu hút nguồn lực kiều hối. Trong đó, chính sách lao động, học tập và làm việc tại nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề và phát triển thị trường lao động hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng vào lượng kiều hối chuyển về hàng năm. Yếu tố này phản ánh và gắn liền với kết quả kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á luôn chiếm tỉ trọng cao và tăng đều qua các năm gần đây. Hiện kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á chiếm khoảng 51,4% tổng lượng kiều hối chuyển về” - ông Lệnh nói.

Công ty chứng khoán MBS dự báo giá đôla Mỹ sẽ dao động trong khoảng 25.500 – 25.800 đồng/USD trong quý I-2025, do tác động của các kế hoạch nới lỏng tài khóa, mức lãi suất cao của Mỹ so với các nước khác, những yếu tố này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đà tăng giá trị của đồng USD trong năm 2025.

Tuy nhiên, MBS cho rằng vẫn có những yếu tố tích cực hỗ trợ cho đồng VND như thặng dư thương mại tích cực đạt gần 24,77 tỉ USD trong năm 2024, dòng vốn FDI 25,35 tỉ USD, tăng hơn 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái và du lịch phục hồi mạnh mẽ, tăng đến 39,5% so với cùng kỳ trong năm 2024. Sự ổn định của môi trường vĩ mô nhiều khả năng sẽ được duy trì và cải thiện hơn nữa sẽ là cơ sở để ổn định tỉ giá USD/VND trong năm 2025.