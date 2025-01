Giá đôla Mỹ tại các ngân hàng leo lên mức cao nhất từ trước đến nay 02/01/2025 14:19

Ngày 2-1, tỉ giá trung tâm của VND so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.342 đồng, cao hơn 7 đồng so với phiên cuối cùng của năm 2024. Với biên độ +/-5% do NHNN quy định, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong ngưỡng từ 23.124 – 25.559 VND/USD.

Giá đôla Mỹ chợ đen tăng khoảng 7%

Trong xu hướng đồng đôla Mỹ trên thị trường quốc tế tăng mạnh, giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng thương mại cũng được neo ở mức kịch trần. Cụ thể, Vietcombank mua vào với giá 25.229 VND/USD và bán ra là 25.559 VND/USD. Eximbank mua vào 25.240 VND/USD, bán ra 25.559 VND/USD… Chênh lệch giữa giá mua và bán USD dao động từ 300 – 320 đồng tùy ngân hàng.

Trên thị trường tự do, giá đôla Mỹ tăng thêm 20 đồng so với một ngày trước, đưa giá mua vào hiện quanh ngưỡng 25.720 đồng, bán ra 25.820 đồng.

Nhìn lại năm 2024, tỉ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh tăng từ 23.848 VND/USD vào đầu năm và kết thúc năm 2024, dừng lại ở mức 24.335 VND/USD, tăng 487 đồng tương ứng tăng hơn 2%.

Tại các ngân hàng thương mại, tỉ giá của đồng USD/VND ở chiều mua vào tăng từ 24.050 đồng lên lên 25.221 đồng, tương ứng tăng gần 5%. Ở chiều bán ra, tính chung cả năm ngoái, giá bán USD tăng khoảng 4,8%, từ 24.420 đồng lên 25.551 đồng.

Trong khi đó, giá đôla Mỹ trên thị trường tự do tăng khoảng 7% trong cả năm vừa qua.

Giá đôla Mỹ trên toàn thị trường đồng loạt đi lên. Ảnh minh họa AI

Tương tự, chỉ số USD-Index đóng cửa ngày giao dịch cuối năm 2024 ở mức 108,48 điểm tương ứng với mức tăng khoảng hơn 7% trong năm 2024. Với động thái thận trọng hơn trong các quyết định cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED), cũng như định hướng chính sách từ chính quyền của Tổng thống Trump đã góp phần giúp đồng USD trở nên mạnh hơn so với các tiền tệ chính khác.

Theo quan sát của nhóm phân tích thị trường tiền tệ tại Công ty chứng khoán Rồng Việt, trong tháng 12-2024, thị trường đã chứng kiến sự mất giá mạnh của đồng yên Nhật (JPY) và đồng won Hàn Quốc (KRW) so với đồng USD.

Cụ thể, đồng JPY giảm 4,83% trong tháng, đưa tổng mức giảm từ đầu năm lên 12,05%. Đồng KRW cũng giảm 4,13% trong tháng và mất tổng cộng 13,93% từ đầu năm. Đây là mức sụt giảm lớn nhất của hai đồng tiền này kể từ đầu năm 2024.

Ngoài ra, các đồng tiền của các thị trường mới nổi khác, như rupiah Indonesia (IDR) và baht Thái Lan (THB), cũng đối mặt với áp lực giảm giá sau khi FED phát đi tín hiệu thận trọng về chính sách cắt giảm lãi suất trong năm 2025.

Trước áp lực tỉ giá, các ngân hàng Trung ương từ Hàn Quốc, Ấn Độ đến Indonesia đã thực hiện các biện pháp can thiệp quyết liệt. Các động thái can thiệp, bao gồm việc bán dự trữ USD và tăng lãi suất, đã giúp các ngân hàng trung ương giảm thiểu phần nào áp lực mất giá của đồng nội tệ.

NHNN đã bán khoảng 9,4 tỉ USD trong năm 2024

Các chuyên gia kinh tế cho rằng các nhà hoạch định chính sách của FED sẽ chỉ thực hiện 2 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025, tương đương 50 điểm cơ bản, giảm mạnh so với dự báo 4 lần cắt giảm trong báo cáo tháng 9.

Điều này phản ánh quan điểm thận trọng hơn của Fed trong bối cảnh môi trường kinh tế và lạm phát vẫn chứa đựng nhiều rủi ro. Fed đang tỏ ra thận trọng hơn với các quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản nhằm cân bằng giữa mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kiềm chế áp lực lạm phát. Quyết định trì hoãn việc cắt giảm lãi suất nhanh hơn đã củng cố sức mạnh của đồng USD.

Chỉ số DXY hiện đang tăng lên mức 108,49 điểm, tăng 0,36% so với phiên gần nhất. Với tín hiệu thận trọng từ FED, áp lực lên tỉ giá tại các nền kinh tế mới nổi có thể tiếp tục kéo dài trong thời gian tới.

Trong báo cáo vĩ mô nhìn lại diễn biến thị trường tiền tệ năm 2024, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết, để kiểm soát áp lực mất giá của tiền đồng, NHNN đã can thiệp bán ngoại tệ vào những giai đoạn tỉ giá trên thị trường căng thẳng. Các đợt bán ngoại tệ của NHNN có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 4-7/2024 với quy mô khoảng 6,5 tỉ USD. Giai đoạn 2 từ tháng 9-12/2024 với quy mô khoảng 2,8 tỉ USD. Tính chung cả năm 2024, NHNN bán ra khoảng 9,4 tỉ USD.

VDSC ước tính dự trữ ngoại hối cuối năm 2024 khoảng 80 tỉ USD, tương đương 2,5 tháng nhập khẩu