Giá đôla Mỹ chợ đen tiến sát đỉnh lịch sử 23/12/2024 15:03

Hôm nay, tỉ giá trung tâm của VND so với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.315 đồng, giảm 9 đồng so với cuối tuần trước, nhưng vẫn cao hơn 75 đồng so với đầu tháng 12. Với biên độ +/-5% theo quy định, tỉ giá trần sẽ là 25.530 VND/USD và tỉ giá sàn là 24.000 VND/USD.

Cùng chiều, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm 10 đồng, song giá bán ra vẫn neo chặt ở mức kịch trần. Cụ thể, tại Vietcombank giá mua – bán đồng đôla Mỹ hôm nay được niêm yết ở mức 25.200 – 25.530 VND/USD, thấp hơn 10 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên cuối tuần trước.

Các ngân hàng khác như Eximbank, BIDV… cũng có mức giảm tương đương, đưa giá mua – bán USD về còn 25.230 – 25.530 VND/USD.

Ngược chiều với thị trường chính thức, giá đồng bạc xanh trên thị trường chợ đen vẫn tiếp tục leo dốc. Hiện mỗi USD đang được giao dịch quanh mức 25.820 – 25.920 VND/USD, tăng thêm 100 đồng ở cả hai chiều so với một ngày trước. Đây cũng là mức giá cao nhất của đồng đôla Mỹ trên thị trường tự do trong hơn 5 tháng qua. Hồi cuối tháng 6, thời điểm giá đôla Mỹ chợ đen “nóng” bỏng tay, tỉ giá USD/VND “chợ đen” từng được giao dịch quanh ngưỡng 26.030 đồng.

Giá đôla Mỹ trên thị trường quốc tế tăng mạnh, gây áp lực lên tỉ giá USD/VND đối với thị trường trong nước. Ảnh minh họa

Tính từ đầu năm đến nay, giá USD tại các ngân hàng đã tăng khoảng 4,6% ở chiều bán và 4,8% ở chiều mua vào và là mức mất giá mạnh nhất của tiền Đồng trong nhiều năm trở lại đây. Tỉ giá thị trường tự do tăng xấp xỉ 5% ngang bằng với đà tăng của đồng USD trên thị trường quốc tế. Trong khi đó tỉ giá trung tâm do NHNN công bố chỉ tăng chưa tới 2% so với đầu năm 2024.

Hiện giá đồng đôla Mỹ trên thị trường quốc tế đã giảm nhẹ sau 3 phiên leo dốc, vẫn neo ở mức cao nhất trong vòng 2 năm gần đây.

Nhóm phân tích thị trường tiền tệ của Công ty chứng khoán MB (MBS) cho rằng, sự hồi phục mạnh mẽ của đồng USD trong thời gian gần đây đã tạo áp lực đáng kể lên tỉ giá USD/VND và đã đẩy tỉ giá liên ngân hàng tăng vọt lên 25.540 VND/USD vào cuối tuần trước.

“Áp lực lên tỉ giá sẽ giảm trong thời gian tới nhờ vào các biện pháp can thiệp của NHNN. Tuy nhiên, quá trình này sẽ diễn ra ở mức độ khiêm tốn, vì các chính sách được tân Tổng thống Mỹ đề xuất sẽ giúp đồng USD giữ đà tăng giá khiến gia tăng áp lực lên tỉ giá hối đoái”,MBS nêu quan điểm.

Tỉ giá USD/VND giao dịch chủ yếu quanh mức 25.540 trong ngày thứ Sáu tuần trước. Đà tăng có dấu hiệu chững lại khi NHNN tiếp tục bán USD ra thị trường trong ngày thứ ba liên tiếp, đồng thời chỉ số USD-Index đã suy yếu trở lại sau dữ liệu lạm phát của Mỹ. Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo tỉ giá có thể hạ nhiệt về mức 25.400 VND/USD trong một vài ngày tới.