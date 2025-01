Khách hàng bất ngờ mua vàng miếng SJC rất dễ 20/01/2025 17:00

Đầu giờ chiều ngày 20-1, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 84,9 triệu đồng/lượng (mua) và 86,9 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều so với giá mở cửa sáng nay và đi ngang so với giá chốt phiên cuối tuần qua. Tương tự, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận cũng có nhịp điều chỉnh tăng nhẹ so với phiên mở cửa.

Ở chiều ngược lại, vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Mi Hồng điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra xuống còn 86,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào vẫn giữ nguyên ở mức 85,3 triệu đồng/lượng.

Vừa mua 4 lượng vàng miếng SJC đã lời ngay 6 triệu đồng

Đối với các loại vàng nhẫn 9999 tại Mi Hồng tăng thêm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 85,2 – 86,2 triệu đồng/lượng. Tương tự, Công ty SJC cũng cộng thêm 200.000 đồng/lượng cho cả chiều mua lẫn bán, đưa giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn lên 84,6 – 86,3 triệu đồng/lượng.

Mặc dù biên độ tăng của vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 trong phiên giao dịch hôm nay nhiều biến động, song chênh lệch giữa giá mua – bán giữa các doanh nghiệp lại có nhiều khác biệt. Có nơi vẫn để chênh lệch giá mua – bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 là 2 triệu đồng/lượng, nhưng cũng có nơi để khoảng cách này chỉ có 1 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, khi nhu cầu săn lùng vàng nhẫn 9999 không còn quá căng thẳng, Công ty SJC tiếp tục nới hạn mức từ 0,5 chỉ/người/ngày lên 2 chỉ/người/ngày.

Đại diện Công ty SJC cho biết, chính sách mua vàng miếng SJC hay vàng nhẫn 9999 sẽ được điều chỉnh tùy từng thời điểm, phụ thuộc vào cung cầu của thị trường chứ không cố định.

Ông Trần Duy Phương, chuyên gia ngành vàng cho biết thêm: "Trong khoảng một tuần trở lại đây, dù thị trường vàng miếng SJC không biến động mạnh, thế nhưng với việc giá vàng miếng SJC "kiên định" ở mức cao khiến nhiều người đã mua vàng ở mức giá thấp đã chủ động chốt lời. Điều này góp phần cho việc mua vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn cũng trở nên dễ dàng hơn".

Thực tế cho thấy, trong phiên giao dịch cuối tuần trước, thay vì chỉ cho mỗi tài khoản đăng ký mua tối đa 1 lượng vàng miếng SJC thì Công ty SJC đã cho phép mỗi tài khoản đăng ký mua tối đa 2 lượng. Tiếp đó, sang đến phiên hôm nay, Công ty SJC cho phép mua vàng miếng trực tiếp ngay tại trụ sở chính của doanh nghiệp (quận 1, TP.HCM).

Khách hàng mua vàng miếng SJC tại Mi Hồng lúc 11h sáng ngày 17-1. Ảnh: T.L

Chị Hải Anh, quận Tân Bình, chia sẻ: "Gia đình tôi có 3 tài khoản đăng ký mua vàng miếng SJC, nhưng trong phiên cuối tuần qua khi đăng ký mua thì chỉ có 1 tài khoản thực hiện thành công, còn 2 tài khoản khác đều bị lỗi. Dù việc đăng ký mua vàng miếng được thực hiện theo “kiểu hên xui” nhưng bù lại tài khoản được đăng ký mua vàng thành công lại cho phép mua tối đa 2 lượng, thay vì chỉ 1 lượng như trước đây".

Song ngay cả khi đã đăng ký mua vàng miếng thành công, chị Hải Anh vẫn quyết định chạy sang Mi Hồng mua với lý do giá ở bên này “mềm” hơn hẳn.

"Khoảng 10h sáng thứ Sáu tuần trước, tôi gọi điện hỏi giá thì Công ty SJC thông báo vàng miếng được bán ra ở mức 87,3 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm đó, phía doanh nghiệp Mi Hồng lại báo giá chỉ có 86,1 triệu đồng/lượng. Thấy “lời” ngay hơn 1 triệu đồng/lượng, tôi bỏ đơn hàng phía Công ty SJC để chạy sang chỗ bán rẻ hơn. Đến nơi, giá lại giảm xuống còn 85,8 triệu đồng/lượng và mỗi khách hàng được mua từ 3-4 lượng. Như vậy chỉ trong khoảng hơn 1 giờ, với việc mua 4 lượng vàng miếng với giá mềm đã giúp tôi “lời” ngay 6 triệu đồng, chị Hải Anh kể".

Giá vàng thế giới ngắn hạn rất khó đoán

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đầu giờ chiều nay nhích nhẹ khoảng 6 USD/ounce, giao dịch quanh mốc 2.707 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá tại Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 83,1 triệu đồng/lượng.

Trước đó, có thời điểm giá vàng quốc tế bật lên mốc 2.725 USD/ounce - mức cao nhất trong vòng 1 tháng qua.

Ông Carsten Fritsch, chuyên gia phân tích thị trường hàng hóa tại Commerzbank cho rằng, giá vàng đang trên đà tăng tuần thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, động lực hỗ trợ giá vàng đã thay đổi. Ban đầu, chính những bất ổn địa chính trị và nhu cầu tăng cao về vàng như một nơi trú ẩn an toàn đã khiến giá tăng. Trong những ngày gần đây, yếu tố này đã mất đi sức hút khi ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas trên dải Gaza đã chính thức có hiệu lực. Trong khi đó, kỳ vọng về lãi suất lại trở thành động lực chính hỗ trợ giá vàng.

Sau dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến, thị trường một lần nữa kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp tới sẽ cắt giảm lãi suất thêm một chút. Điều này đã ngăn chặn sự gia tăng sức mạnh của đồng đô la Mỹ và dẫn đến việc lợi suất trái phiếu Mỹ giảm.

Đồng quan điểm, ông Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options cho rằng, vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng cao hơn khi mà những “tay to”, ngân hàng trung ương vẫn giữ vị thế mua chủ chốt trên thị trường thì giá vàng khó có thể đảo chiều đi xuống.

Việc dự đoán giá vàng trong ngắn hạn rất khó khăn vì nó phụ thuộc rất nhiều vào tác động của chính sách thuế quan mà Tổng thống Trump sẽ áp dụng. Tuy nhiên, trong dài hạn, tôi cho rằng loại tài sản này sẽ đạt 3.000 USD/ounce trong năm nay.