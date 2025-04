Khai trương chi nhánh HDBank Tân An, điểm giao dịch thứ 377 của HDBank 03/04/2025 10:54

(PLO)- Ngày 2-4, HDBank chính thức khai trương chi nhánh HDBank Tân An tại số 206-208 Hùng Vương, phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An. Đây là điểm giao dịch thứ 377 của HDBank trên cả nước, nằm trong kế hoạch phát triển mạng lưới của HDBank, trong chiến lược tài chính toàn diện và gắn kết phát triển kinh tế địa phương.