Á hậu Bảo Ngọc bất ngờ đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022

(PLO)- Vượt qua 70 thí sinh đến từ 5 châu lục, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã chính thức đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Rạng sáng 15-10 (theo giờ Việt Nam) chung kết Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental 2022) đã diễn ra tại Ai Cập với màn tranh tài của 71 thí sinh đến từ 5 châu lục. Đại diện của Việt Nam là Á hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2022, các thí sinh trải qua phần thi bikini, dạ hội và ứng xử.

Trong phần thi ứng xử, nhận được câu hỏi: “From which failure in your life helped you learn the most?” (Thất bại nào trong cuộc đời giúp bạn học hỏi được nhiều điều nhất?).

Bảo Ngọc đầy tự tin trả lời: "Việc bạn không cố gắng hết sức sẽ dẫn đến thất bại. Chính vì vậy tôi đã học được bài học bất kể làm việc gì, cũng phải cố gắng 100%, dùng tất cả gì mình có để cống hiến. Và thử thách mà tôi muốn chinh phục nhất đó là danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa. Tôi đã sẵn sàng, Việt Nam đã sẵn sàng cho danh hiệu Miss Intercontinental".

Kết quả, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Á hậu 1 thuộc về người đẹp Puerto Rico, Á hậu 2 thuộc về Brazil, Á hậu 3 thuộc về Nigeria, Á hậu 4 thuộc về Đức và Á hậu 5 thuộc về đại diện Venezuela.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ, giành ngôi vị Á hậu 1 tại Miss World Vietnam 2022. Trước đó, cô tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020 và vào top 22. Bảo Ngọc có chiều cao 1,85 m, trình độ tiếng Anh IELTS 8.0.

Bảo Ngọc từng được cựu hoa hậu đương nhiệm Cinderella Faye Obeñita đánh giá là một ứng cử viên nặng ký trên cuộc đua đến với vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Trước đó, dù gặp sự cố tại vòng Trang phục dân tộc nhưng người đẹp Cần Thơ đã có phần xử lý đầy thông minh cùng những bước catwalk đầy sự chuyên nghiệp.

Trong đêm chung kết, Bảo Ngọc lần lượt được xướng tên vào top 20, top 6 và sau đó đăng quang ngôi vị cao nhất.

Đêm chung kết diễn ra trong khoảng 3 tiếng đồng hồ. Mở màn đêm thi, ban tổ chức công bố 2 giải thưởng: Trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc về người đẹp Honduras và giải Power of Beauty thuộc về người đẹp Venezuela.

Đặc biệt, chủ nhân của giải thưởng Power of Beauty là người đẹp Venezuela cũng giành được tấm vé đầu tiên vào thẳng top 6.

Năm nay, format của cuộc thi căng thẳng hơn bao giờ hết khi từ top 20, ban tổ chức sẽ chọn thẳng ra top 6 để thi ứng xử. Như vậy, mỗi châu lục sẽ chỉ có 1 thí sinh được vào top 6.

Danh sách top 6 phân theo châu lục bao gồm: châu Âu - người đẹp Đức, Bắc Mỹ - người đẹp Puerto Rico, Nam Mỹ - người đẹp Brazil, Châu Phi - người đẹp Nigeria và Châu Á - người đẹp Việt Nam.

HÀ NGUYỄN