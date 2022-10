(PLO)- Đoàn Thiên Ân có cơ hội lọt top 20 Miss Grand International 2022?; Hành trình công lý gây tranh cãi về cảnh nóng, đạo diễn nói gì?; Hoàng Dũng tặng vé concert cho fan; Nhóm nhạc nam ra mắt từ show 'sống còn' đầu tiên của Việt Nam.

Đoàn Thiên Ân nhận tin vui tại Miss Grand International

Mới đây, ban tổ chức Miss Grand International 2022 công bố các thí sinh giành chiến thắng vòng 2 của giải thưởng “Country’s power of the year”. Đại diện Việt Nam- Đoàn Thiên Ân có tên trong danh sách này.

Thí sinh giành chiến thắng giải thưởng “Country’s power of the year” sẽ lọt thẳng vào top 20 chung cuộc. Giải thưởng “Country’s power of the year” do khán giả bình chọn

Ngoài ra, ban tổ chức công bố bình chọn giải thưởng "Top 10 Best in Swimsuit". Vòng 1 sẽ tìm ra top 20, gồm 10 thí sinh do khán giả bình chọn, 10 thí sinh do giám khảo lựa chọn.

Các thí sinh giành chiến thắng giải thưởng "Top 10 Best in Swimsuit" sẽ được chụp ảnh áo tắm, xuất hiện trên trang chủ của fanpage cuộc thi.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 25-10.

Hành trình công lý gây tranh cãi về cảnh nóng, đạo diễn nói gì?

Bộ phim Hành trình công lý của đạo diễn Nguyễn Mai Hiền chỉ vừa lên sóng 3 tập đầu đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều của khán giả khi những cảnh nóng liên tục xuất hiện.

Trước những ý kiến trái chiều, đạo diễn Nguyễn Mai Hiền lên tiếng: "Khi làm cảnh này tiêu chí không phải để lạm dụng hay câu khách mà để phục vụ nội dung phim. Đó là chi tiết khá quan trọng để tạo nên những diễn biến chính của câu chuyện. Khi cảnh nóng được phát sóng trên truyền hình phải kiểm soát, tiết chế với liều lượng và tần suất vừa đủ để phù hợp".

Anh cũng lý giải cảnh nóng được chiếu đi chiếu lại cho thấy sự ám ảnh tâm lý của Phương (Hồng Diễm) trước hành động đi quá giới hạn của chồng. Thế nhưng với phần đông khán giả, việc lặp đi lặp lại này khiến họ không thoải mái.

Hoàng Dũng tặng vé concert cho fan

Ngày 15-10, Yên Concert của Hoàng Dũng sẽ chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM).

Trước giờ G, Hoàng Dũng cũng đăng tải trên facebook hình ảnh đầu tiên về sân khấu của Yên Concert.

“Hoàng Dũng nghĩ Yên Concert sẽ đem đến cho khán giả một không gian âm nhạc khiến mọi người đắm chìm vào, không đơn thuần để nghe nhạc mà có không gian, bối cảnh, câu chuyện mà Hoàng Dũng cùng đạo diễn muốn kể. Chắc chắn sẽ có nhiều điều bất ngờ để chờ đón" – nam ca sĩ chia sẻ.

Hoàng Dũng đã làm khảo sát trong group Bạn Nhạc (group dành cho fan của Hoàng Dũng) để tìm hiểu lý do vì sao bạn không thể đến dự Concert Yên, sau khi biết được câu chuyện, Hoàng Dũng quyết định gửi tặng vé concert cho fan của mình.

Nhóm nhạc nam ra mắt từ show 'sống còn' đầu tiên của Việt Nam

Tối 13-10, chương trình Vote For Five có đêm chung kết. Đây được xem là show 'sống còn' đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, trao 100% quyền quyết định cho khán giả để chọn ra nhóm nhạc nam với các thành viên tài năng, có sức hút.

Trải qua 9 tập phát sóng trong hơn 2 tháng, các tân binh đã chiêu đãi khán giả bằng những tiết mục được dàn dựng công phu.

