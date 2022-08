Á hậu Phương Thảo bật khóc: ‘Tôi vẫn tự hỏi đây là sự thật hay là giấc mơ’

Chia sẻ cảm xúc của mình, Phương Thảo nhiều lần ngắt quãng vì xúc động. Khác với hình ảnh cá tính mạnh mẽ ngày thường, nhớ lại chặng hành trình đã đi qua, những yêu thương của người hâm mộ gửi tặng, cô nghèn nghẹn.

“Đến bây giờ, tôi vẫn tự hỏi đây là sự thật hay là giấc mơ? Hành trình của tôi có thể dài hơn so với các bạn khác. Có thể do tôi thiếu may mắn, có thể do chưa phù hợp.

Cả một thanh xuân trôi qua. Đây là lần cuối cùng tôi có thể tham gia một cuộc thi sắc đẹp trong nước”- Phương Thảo trải lòng.

Trước đó như PLO thông tin, chung kết Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam) chính thức khép lại vào tối 31-7 với ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Phú Thọ Đoàn Thu Thủy. Á hậu 1 là nữ thạc sĩ Phương Thảo. Á hậu 2 là người đẹp Chu Thị Ánh.

Dừng chân ở vị trí Á hậu 1, Phương Thảo khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Tuy nhiên trả lời báo chí, người đẹp Thái Bình chia sẻ niềm tự hào khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Miss Fitness Vietnam 2022.

Từ vòng sơ khảo, hình ảnh của người đẹp Thái Bình Phương Thảo đã nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Cô không phải là cái tên xa lạ.

Tại vòng thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Phương Thảo là một trong những thí sinh có lượng tương tác khủng khi sở hữu số đo hình thể đẹp cùng hồ sơ ấn tượng.

Phương Thảo sinh năm 1994, cao 1m72. Người đẹp Thái Bình được biết đến là Giám đốc dự án bất động sản, giảng viên thỉnh giảng ĐH Kinh tế & Tài chính TP.HCM, Thạc sĩ Anh Quốc ngành quản trị.

Trao đổi với PLO, Phương Thảo nói rằng cô muốn đi làm không chỉ để trang trải cuộc sống, để không trở thành gánh nặng cho gia đình mà quan trọng còn giúp cô rèn luyện khả năng tự lập về kinh tế và tài chính.

“Cuộc sống ở nước Anh khá đắt đỏ. Lúc đó, tôi 18 tuổi rồi. Tôi cảm thấy ngại khi xin tiền bố mẹ hay phụ thuộc tài chính.

Với tôi, tự lập rất quan trọng để bước vào cuộc sống, sau khi tốt nghiệp…. Kinh nghiệm làm việc sẽ giúp tôi có cơ hội tốt, một cánh cửa tốt hơn sẽ mở ra cho mình”- Phương Thảo trải lòng

Cũng trong bữa tiệc, Phương Thảo đã trích 50 triệu đồng đầu tiên trong giải thưởng của mình để gửi đến gia đình Thượng Uý Đỗ Đức Việt - chiến sĩ mới hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu hoả ngày 1-8.

“Phương Thảo biết rằng về vật chất có thể không lớn nhưng tấm lòng hy vọng người thân của Thượng uý Việt được an ủi phần nào sau sự mất mát thương tâm”- người đẹp chia sẻ.

Cũng trong bữa tiệc, Hoa hậu Đoàn Thu Thủy và Á Hậu 2 Chu Thị Ánh cũng đã trích 100 triệu đồng (mỗi người 50 triệu đồng) trong tiền thưởng của mình sau đăng quang để gửi tặng gia đình hai chiến sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân- và Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc (SN 2003), chiến sĩ nghĩa vụ, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH quận Cầu Giấy.

Top 3 Hoa hậu Thể thao Việt Nam mong muốn có thể chia sẻ và đỡ đần một phần mất mát của gia đình 3 chiến sĩ cứu hoả hi sinh khi đang làm nhiệm vụ.