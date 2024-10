AFC chính thức nêu quan điểm vụ fan Indonesia dọa giết cầu thủ Bahrain 19/10/2024 13:57

Hàng ngàn fan cực đoan Indonesia dọa giết các tuyển thủ Bahrain sau trận Bahrain hòa Indonesia 2-2 khuya ngày 10-10 vừa qua, AFC chính thức nêu quan điểm.

Trong thông điệp AFC chính thức nói: “AFC coi đây là vấn đề nghiêm trọng, chuyện không phải đùa một khi bóng đá Indonesia nhiều thập niên qua có dấu tích không tốt qua những vụ bạo động bóng đá chết người. AFC coi mạng sống con người nói chung và cầu thủ nói riêng phải an toàn tuyệt đối, đó luôn là phương châm hàng đầu. Vòng loại World Cup 2026 nó trực thuộc trách nhiệm tuyệt đối của FIFA và AFC, mọi thứ đã được cảnh báo, không có lý do gì AFC không coi là chuyện đơn giản. Tuy nhiên AFC cần phải bàn bạc nghiêm túc và thấu đáo với FIFA khi đưa ra quyết định”.

Trận Bahrain-Indonesia hòa 2-2, từ fan cho đến quan chức Indonesia cho rằng, trọng tài trừ giờ quá lâu tạo điều kiện cho Bahrain san bằng 2-2 phút 90+9. Ảnh: AFC

AFC chính thức kết luận việc Bahrain đề xuất lên FIFA và AFC chuyển trận đấu lượt về Indonesia và Bahrain sang một quốc gia khác an toàn, đó là yêu cầu chính đáng chứ không phải cơ hội, ai cũng vậy, mạng sống con người, cầu thủ phải được đặt lên hàng đầu.

AFC cũng cho biết cụ thể rằng, ngoài hàng triệu fan Indonesia cho rằng trọng tài đã bù giờ hiệp hai 9 phút là quá lâu để cuối cùng Bahrain san bằng 2-2 ở phút 90+9, điều quan trọng hơn ngay sau trận đấu đó, các quan chức của đoàn bóng đá Indonesia cũng nêu quan điểm. Đó là lý do AFC coi chuyện này là nghiêm túc. Lượt về nếu Bahrain thắng Indonesia tại Indonesia thì có thể mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của nhiều phía, trong đó có lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong quá khứ cho đến vài năm gần đây, vấn đề an ninh bóng đá là câu chuyện “thót tim” của bóng đá Indonesia. Gần nhất là 2 năm trước là vụ bạo động chết nhiều người ở Indonesia, vấn đề an ninh, an toàn trận đấu đã vụt khỏi tầm tay của cơ quan chức năng liên quan đến trận đấu. Và nó trở thành vụ bạo động bóng đá bi kịch thứ hai trong lịch sử bóng đá nhân loại.

Vừa qua, hàng chục tuyển thủ Bahrain, quan chức bóng đá Bahrain bị hàng ngàn fan cực đoan Indonesia dọa giết trên các trang mạng xã hội của các tuyển thủ, quan chức Bahrain và cả trang web của LĐBĐ Bahrain.

AFC chính thức nêu quan điểm có phần cứng rắn bởi họ biết "tiền án" của bóng đá nước này.

Vừa qua, khi Bahrain từ gửi đơn lên FIFA và AFC thì Ủy viên Ban chấp hành LĐBĐ Indonesia Arya Mahendra Sinulinnga đã nêu quan điểm “Toàn đội Bahrain chẳng cần phải lo lắng. Chúng tôi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn đội Bahrain, những vị khách sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi đến đất nước chúng tôi...vì lẽ đơn giản Indonesia và Bahrain là hai nước anh em, tràn đầy tình hữu nghị. Trận đấu vẫn sẽ diễn ra ở Jakarta”.

Thời gian tới, ngoài việc AFC chính thức nêu quan điểm, tổ chức này và FIFA sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận để đi đến quyết định cuối cùng, nói khác đi là nghiên cứu và thực thi những đòi hỏi chính đáng của phía Bahrain.