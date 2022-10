Agribank TOP 10 Thương hiệu mạnh ngành Ngân hàng Tài chính năm 2022

(PLO)- Đứng trong bảng xếp hạng TOP 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng năm 2022, Agribank tiếp tục khẳng định là Ngân hàng thương mại nhà nước tiên phong trong hệ thống ngân hàng thực hiện chính sách tiền tệ của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, hoạt động kinh doanh hiệu quả, bền vững và là doanh nghiệp có trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng.

Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam là sự kiện do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức hàng năm, nhằm bình chọn, vinh danh các thương hiệu Việt uy tín, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, thành tích ấn tượng trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đóng góp phát triển cộng đồng.

Với vai trò là ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước, Agribank là ngân hàng chủ lực trong đầu tư phát triển kinh tế “Tam nông” với tỷ trọng đầu tư chiếm gần 70% tổng dư nợ. Agribank là ngân hàng lớn nhất Việt Nam về thị phần huy động vốn và lớn thứ hai về tài sản. Agribank cũng là ngân hàng có mạng lưới chi nhánh lớn nhất Việt Nam với gần 2300 điểm giao dịch trên toàn quốc.

Tính đến 30-6-2022, tổng tài sản đạt của Agribank đạt 1,77 triệu tỷ đồng, nguồn vốn đạt 1,62 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1,39 triệu tỷ đồng.

Trong những năm qua, Agribank không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng thông qua phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là sản phẩm ngân hàng hiện đại: đẩy mạnh phát triển SPDV qua kênh điện tử, ngân hàng số, góp phần tích cực cùng ngành ngân hàng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hiện thực hóa các mục tiêu của chiến lược Tài chính toàn diện quốc gia và công cuộc chuyển đổi số.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn khẳng định vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng thông qua dành sự quan tâm đến công tác hỗ trợ an sinh xã hội với nhiều dự án, chương trình tài trợ tổng thể và dài hạn trên khắp cả nước. Hàng năm Agribank đều dành từ 300-400 tỷ đồng để thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, tập trung vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tài trợ giáo dục, y tế, giao thông nông thôn, quan tâm chia sẻ và hỗ trợ người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và giảm thiểu thiệt hại thiên tai dịch bệnh, hướng về biển đảo quê hương… Năm 2021, Agribank đã dành hơn 553 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội, trọng tâm là hỗ trợ Quỹ Vắc-xin phòng chống COVID-19 và ủng hộ các tỉnh, thành phố, bệnh viện tuyến đầu tại các địa phương trên cả nước trong công tác phòng, chống dịch. Trong năm 2022, Agribank dự kiến sẽ dành khoảng 600 tỷ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên khắp các tỉnh, thành cả nước.

Năm 2022, uy tín, thương hiệu Agribank được Moody’s xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba2, tương đương mức tín nhiệm quốc gia; đồng thời công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance đánh giá Agribank tiếp tục đà tăng trưởng ổn định với giá trị tăng trưởng 22%, duy trì vị trí thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất Việt Nam.

MAI ANH