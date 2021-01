2 thanh niên giấu kim tiêm ở cốp xe bị 363 quận 1 phát hiện

Tối 19-1, Tổ công tác 363, Công an quận 1, TP.HCM do Thiếu tá Đinh Tiến Dũng - Phó đội CSGT quận dẫn đoàn tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực phố Tây.



Hai thanh niên được mời về trụ sở công an phường để làm rõ. Ảnh: Đ.C

Khi đang tuần tra tuyến đường Bùi Viện, tổ công tác phát hiện hai thanh niên chở nhau trên xe máy có dấu hiệu khả nghi, dừng trước hẻm 186 Bùi Viện nên kiểm tra.

Qua kiểm tra, trinh sát phát hiện trong cốp xe thanh niên này có kim tiêm cùng bình nước lỏng.

Qua làm việc, thanh niên khai tên là Lê Hoàng P. (sinh năm 2001, ngụ Bình Định), đang làm công nhân tại công trường huyện Nhà Bè, sử dụng ma tuý mấy tháng nay.

Lực lượng 363 đã bàn giao hai người này cho công an phường để làm rõ.



Kim tiêm cùng nước cất được phát hiện bên trong cốp xe của hai thanh niên. Ảnh: ĐC

Cũng trong đêm, tổ công tác cùng với công an phường kiểm tra hàng loạt nhà xe vận chuyển hàng hoá, ngăn ngừa việc vận chuyển pháo lậu trong dịp tết nguyên đán.

Tổ công tác cũng đồng thời nhắc nhở các nhà xe cam kết vận chuyển hàng hoá cần nắm rõ nguồn gốc, tên hàng hoá, ghi rõ cụ thể...

Thiếu tá Đinh Tiến Dũng cho biết, tổ công tác 363 quận 1 thường tuần tra tuyến này. Tình trạng dùng ma túy ở Bùi Viện rất phức tạp, những người này hay vào những con hẻm lấy ma tuý nên rất khó phát hiện.

"Hôm nay tổ công tác tuần tra thì phát hiện hai người và kịp bắt giữ, xử lý trước khi họ tẩu táng tang vật" - Thiếu tá Dũng thông tin.