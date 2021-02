Bắt khẩn cấp ‘ông trùm’ liên quan chuyên án xăng giả khủng

Ngày 18-2, Công an Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thành Trung (38 tuổi, ngụ huyện Bình Thủy, TP Cần Thơ) trong đường dây mua, bán hoá đơn giả, liên quan đến chuyên án 920G buôn lậu, sản xuất xăng giả với tang vật gần 2,7 triệu lít xăng giả, hơn 100 tỉ đồng tiền mặt do Phan Thanh Hữu cầm đầu.



Nghi can Lê Thành Trung là “ông trùm” trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả. Ảnh: VH.

Theo cơ quan công an, Lê Thành Trung là “ông trùm” trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả với vai trò hết sức quan trọng trong vụ án này.

Khám xét nhà của Trung, công an thu thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng tài liệu hoá đơn, 01 máy tính bảng, 02 điện thoại, 02 xe ô tô và nhiều tiền mặt (chưa kiểm đếm).



Công an lấy mẫu xăng trên phương tiện thủy các đối tượng đang vận chuyển. Ảnh: VH



Đặc biệt, Công an thu giữ 27 con dấu (15 mộc dấu tròn, 12 dấu tên) của nhiều công ty khác nhau do Lê Thanh Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc công ty.

Trước đó, đêm ngày 6-2, Công an Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nghi can tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa- Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, bắt quả tang các nghi can khi đang vận chuyển, mua bán, “sang mạn” tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Vật chứng thu giữ gồm 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 xà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội.



Hóa chất dùng tạo màu xăng. Ảnh: VH.



Nhóm nghi can trong đường dây này đã sử dụng ụ nổi đưa ra giữa lòng sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để neo đậu các tàu, xà lan bơm hút xăng. Đồng thời tổ chức lực lượng, sử dụng các tàu cao tốc để tuần tra xung quanh khu vực để từ nhập hàng, bơm hút, pha chế, hợp thức hóa chứng từ và vận chuyển đến các cây xăng để tiêu thụ.

Hàng ngày, đường dây này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Tính từ tháng 8-2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Công an Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án và kết quả giám định các mẫu xăng trong chuyên án 920G do Phan Thanh Hữu cầm đầu đều là giả.

Ngoài Hữu, Trung, công an Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 35 nghi can khác trong đường dây này.