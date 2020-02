Bình Phước, Tây Ninh cảnh báo về kẻ giết người ở Củ Chi

Công an tỉnh Bình Phước vừa có công văn khẩn chỉ đạo công an các địa phương trên địa bàn chủ động phối hợp truy bắt bị can Lê Quốc Tuấn, kẻ nổ súng bắn bốn người tử vong ở huyện Củ Chi (TP.HCM) vào 29-1.



Lực lượng Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) phát tờ rơi có hình bị can Tuấn đến người dân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đại tá Dương Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã chỉ đạo công an các địa phương tuyên truyền cảnh báo cho người dân và đề nghị người dân cung cấp thông tin nếu phát hiện kẻ giết người này.

Bên cạnh đó, lực lượng công an các địa phương phải tăng cường công tác tuần tra vũ trang, kiểm soát địa bàn. Đặc biệt, là các địa phương giáp ranh và biên giới.

Đại tá Mạnh lưu ý đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt. Vì vậy, công an các địa phương phải chủ động, trang bị đầy đủ vũ khí để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân.

+ Công an tỉnh Tây Ninh cho hay cũng đã triển khai nhiều lực lượng phối hợp với bộ đội biên phòng kiểm soát chặt tuyến biên giới để phối hợp truy bắt Lê Quốc Tuấn. Đồng thời, cảnh báo đến người dân mức độ nguy hiểm của kẻ giết người để người dân không tự ý bắt giữ khi phát hiện.

Trước đó, công an các địa phương ở tỉnh Bình Dương cũng ra thông báo truy tìm bị can Lê Quốc Tuấn, hơn 1.000 tờ rơi có hình ảnh bị can được phát đến tay người dân.

Sau gần ba ngày xảy ra vụ việc, hung thủ vẫn đang lẩn trốn. Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM đã tung khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ vây bắt tại một rừng tràm ở xã Trung An (Củ Chi) nhưng chưa có kết quả.