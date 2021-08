Sáng 16-8, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ ra quân để thực hiện nhiệm vụ giám sát, siết chặt việc thực hiện chỉ thị phong tỏa toàn TP trong bảy ngày để chống dịch COVID-19



Đến dự buổi ra quân có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng tình hình dịch bệnh trên cả nước và thành phố hết sức phức tạp, đang ở mức nguy cơ rất cao. UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị 05, sau 14 ngày thực hiện Chỉ thị này, tình hình dịch bệnh đang có kết quả khả quan. Tuy nhiên với diễn biến nhanh và các chuỗi lây lan hiện nay, nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng, nguy cơ cao hơn là hiện hữu.



Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: HẢI HIẾU

Ban chỉ đạo đã triển khai các biện pháp cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn để ngăn chặn dịch bệnh không để xảy ra hậu quả. Đặc biệt, hướng đến bảo vệ tính mạng sức khỏe người dân.

“Chính vì thế, Đà Nẵng đã áp dụng biện pháp chưa từng có trong tiền lệ trong lịch sử thành phố, dừng tất cả các hoạt động trong vòng bảy ngày. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn các lực lượng chống dịch” - ông Quảng nhấn mạnh.

Ông Quảng cũng đề nghị lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng tập trung tăng cường, tuyên truyền vận động người dân thực hiện đúng các yêu cầu phòng chống dịch bệnh, nhất là việc không được đi ra đường. Phối hợp với các lực lượng quân đội, biên phòng và các lực lượng khác, tăng cường kiểm soát, không để người dân đi ra khỏi nhà, triển khai lực lượng đến kiệt, hẻm, khu dân cư trên toàn thành phố. Xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm, kể cả cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng, trong quá trình làm nhiệm vụ.



Các lực lượng chuẩn bị ra quân siết chặt việc ai ở đâu thì ở đó tại TP Đà Nẵng. Ảnh: HẢI HIẾU

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết đây là những biện pháp rất mạnh mẽ, quyết liệt của thành phố thể hiện quyết tâm cao nhằm kiểm soát dịch bệnh. Công an thành phố sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phối hợp cùng chính quyền và nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, giữ vững an ninh.

Bên cạnh đó, Giám đốc công an TP Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng công an thường xuyên động viên lực lượng làm nhiệm vụ, duy trì chế độ báo cáo về công an TP. Tổ chức chốt chặn hợp lý, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động đi lại của người dân. Duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đảm bảo mọi thời điểm, mọi tuyến địa bàn. Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị để phát hiện nhắc nhở, kiên quyết xử lý các trường hợp chống đối người vi phạm về phòng chống dịch.



Các lực lượng Công an TP Đà Nẵng xuất quân siết chặt việc thực hiện phong tỏa toàn TP. Ảnh: HẢI HIẾU

"Đồng thời, các lực lượng tiếp tục tuyên truyền cho người dân biết các biện pháp phòng dịch. Kịp thời đấu tranh, bắt giữ các loại tội phạm về hình sự, ma túy, chống người thi hành công vụ” - Thiếu tướng Viên giao nhiệm vụ tại buổi ra quân.