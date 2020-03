Đánh bài sau cuộc nhậu, 1 người bị đâm chết

Ngày 17-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt Bùi Chí Thanh (40 tuổi, ngụ quận 2) do liên can vụ đánh nhau ở lán trại bốc xếp ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè khiến một người chết, hai người bị thương.



Vào chiều 13-3, sau khi nhậu nhẹt, Thanh cùng Thái Văn Tr. (32 tuổi, ngụ Tiền Giang), Lê Văn Hải (34 tuổi, ngụ quận 9) tổ chức đánh bài binh sáu lá ăn tiền ở lán trại bốc xếp tại xã Long Thới.

Quá trình chơi, Thanh mâu thuẫn với những người trong nhóm nên cầm hung khí tấn công khiến Tr. và Hải thương tích nặng. Thấy vậy, một người khác vào can ngăn cũng bị Thanh đánh.

Tr. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Hai người còn lại bị thương hiện đang được điều trị.

Đến khuya 15-3, Thanh bị trinh sát hình sự Công an TP.HCM bắt khi đang bỏ trốn.