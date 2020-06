Gắt gao truy tìm phạm nhân 2 lần trốn khỏi trại giam

Sáng 4-6, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, cơ quan chức năng vẫn truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

Phạm nhân Sự trốn khỏi Trại giam T10 (Quân khu 5) đóng trên huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi vào khoảng 15 giờ ngày 3-6.



Phạm nhân Triệu Quân Sự. Ảnh: CA

Triệu Quân Sự phạm tội Giết người, cướp tài sản, đào ngủ và trốn khỏi nơi giam giữ.

Cơ quan chức năng thông báo, ai thấy Sự ở đâu thì báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc đơn vị T10 qua số điện thoại 0336840486 hoặc 0384121710.

Đặc điểm nhận dạng, phạm nhân Sự cao khoảng 160 cm, màu da ngăm đen, sống mũi thẳng.

Trước đó, ngày 24-8-2012, phạm nhân Sự bị bắt vì tội danh giết người, cướp tài sản và đào ngũ, bị kết án chung thân.



Triệu Quân Sự từng trốn khỏi trại giam vào năm 2015. Ảnh: CA

Ngày 8-11-2015, phạm nhân Sự đã dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam vượt tường trốn khỏi Trại giam T10. Một tháng sau, phạm nhân Sự bị bắt.