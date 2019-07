Lập Facebook báo chốt CSGT, 7 thanh niên bị triệu tập

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với Công an huyện Thanh Ba xử lý nhóm thanh niên có hành vi thu thập, đăng tải thông tin liên quan đến hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT, trật tự cơ động.



Công an làm việc với nhóm thanh niên.

Theo đó, khoảng đầu năm 2019, Nguyễn Đức Trung (25 tuổi, trú tại huyện Thanh Ba) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để tạo lập và quản trị nhóm kín “Chốt-thanh ba”.

Tiếp đó, Trung thêm sáu thanh niên khác làm quản trị viên nhóm kín này với mục đích thu thập thông tin, chia sẻ việc lập chốt kiểm tra, thời gian, địa điểm và phương tiện sử dụng tuần tra của lực lượng CSGT, trật tự cơ động Công an huyện Thanh Ba.

Nhóm này hướng dẫn cách trốn tránh, đưa nhiều nội dung sai sự thật về lực lượng CSGT nói riêng và lực lượng Công an nói chung.

Theo công an, chỉ trong khoảng thời gian hơn ba tháng kể từ khi tạo lập đến khi bị phát hiện, xử lý; nhóm kín này đã thu hút số lượng lớn người tham gia lên tới gần 2.000 thành viên.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định hành vi của nhóm này vi phạm Nghị định số 174/2013 về việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu nhóm này nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xóa bỏ những bài viết cũng như hoạt động của nhóm kín "Chốt-thanh ba" trên mạng xã hội Facebook.