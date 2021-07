7 giờ sáng 14-7, Thiếu tá Lê Kim Vân, Đội phó Cảnh sát giao thông quận Gò Vấp cùng tổ công tác Công an quận Gò Vấp, TP.HCM điều khiển xe mô tô đặc chủng tuần tra nhiều tuyến đường trên địa bàn.



Đây là hoạt động chuyển từ kiểm tra, kiểm soát cố định tại các chốt, trạm kiểm soát sang tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra lưu động trong phạm vi và các tuyến đường xung quanh các chốt được Công an TP.HCM đồng loạt triển khai từ 13-7.

Tuần tra, Công an thực hiện được nhiệm vụ kép

Kế hoạch tuần tra, kiểm soát của tổ công tác Công an quận Gò Vấp cũng như công an TP Thủ Đức và các quận huyện được thực hiện sau khi hơn 300 chốt phòng dịch trong địa bàn nội thành được chuyển từ hoạt động cố định sang tăng cường kiểm tra lưu động.



Công an thực hiện tuần tra, kiểm soát xử lý nhiều trường hợp người dân ra đường không có lý do chính đáng theo quy định trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: NT

Theo đó, 11 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn quận Gò Vấp vẫn được duy trì, tuy nhiên lực lượng công an thay vì trực cố định thì tuần tra lưu động.

Tổ công tác gồm CSGT, cơ động và cả cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp di chuyển đến giao lộ đường Phạm Văn Chiêu – Thống Nhất thì phát hiện nam thanh niên không đội nón bảo hiểm nên phát tín hiệu dừng xe.

Lý do ban đầu được người này trình bày là “đi qua chợ Xóm Mới (phường 16, quận Gò Vấp) để mua thức ăn” không được chấp thuận vì chợ này đã đóng cửa.

Qua kiểm tra giấy tờ, tổ công tác truy vấn rằng nhà người này gần chợ An Nhơn sao không mua cho gần mà phải di chuyển hơn 2 km để đi khu chợ đã đóng cửa. Nam thanh niên ấp úng, không thể trả lời. Người này cuối cùng đã ký biên bản xử phạt hơn 2,2 triệu đồng.



Một người bị xử lý sau khi trình bày lý do đi chợ được xác định là không chính đáng ở Gò Vấp sáng 14-7. Ảnh: NT

Tương tự, nhiều người dân tham gia giao thông trên đường nhưng chủ quan không đội nón bảo hiểm đã bị dừng xe xử lý. Đa số giải thích là đi mua đồ dùng thiết yếu, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an sẽ xác thực lại việc ra khỏi nhà của người dân là có chính đáng hay không. Khoảng 10 trường hợp đã bị lập biên bản.

Trong sáng nay, chỉ tính riêng trên địa bàn quận Gò Vấp, công an đã tổ chức tám tổ tuần tra lưu động. Toàn bộ các lực lượng công an quận đều được huy động từ cảnh sát kinh tế, cảnh sát PCCC, phong trào, an ninh… thực hiện nhiệm vụ.



Theo Thiếu tá Lê Kim Vân, Đội phó Cảnh sát giao thông Công an quận Gò Vấp đơn vị thực hiện tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng dịch 24/24 trên các tuyến đường của quận. Ảnh: NT

Thiếu tá Lê Kim Vân, Đội phó Cảnh sát giao thông quận Gò Vấp, cho biết lực lượng chức năng luôn tạo điều kiện cho người dân lưu thông trong những trường hợp cần thiết, đúng quy định.

“Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cương quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp ra ngoài không lý do và vi phạm việc không đeo khẩu trang” – Thiếu tá Vân nói.

Đi đưa mì gói, bị xử lý bốn lỗi

Trong khi đó, thực tế cho thấy dù TP.HCM đang thực hiện Chỉ thị 16 nhưng nhiều người vẫn ra đường không lý do chính đáng, khi gặp lực lượng chức năng thì đưa ra rất nhiều lý do để chống chế.

Tám tổ công tác tuần tra lưu động của Công an quận Gò Vấp chia thành các ca thực hiện tuần tra, kiểm soát 24/24 trên 17 tuyến đường địa bàn để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, vừa phòng chống dịch.



Trong khi đó, cùng thời điểm, một tổ công tác thuộc Công an quận 11 phát tín hiệu, dừng xe với nam thanh niên 19 tuổi thì người này bỏ chạy. Ảnh: NT

Còn tại địa bàn quận 11, các tổ công tác thuộc Công an quận cũng thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp ra đường không cần thiết.

Sáng cùng ngày, một tổ công tác phát tín hiệu dừng xe máy với thanh niên chạy xe máy ở vòng xoay Hòa Bình. Tuy nhiên, người này điều khiển phương tiện tháo chạy.

Sau khoảng một cây số truy đuổi, thanh niên bị buộc dừng xe. Người này ấp úng thừa nhận đang đi từ Bình Tân lên đưa mì gói cho chị, khi thấy cảnh sát thì bỏ chạy vì sợ bị bắt, xử phạt.



Công an tuyên truyền, giải thích với người dân về quy định phòng chống dịch. Ảnh: NT

Cảnh sát sau đó giải thích việc đi đưa mì gói cho chị là chưa chính đáng vì quận 11 không thiếu siêu thị, cửa hàng có mì gói. Trong khi đó, tại địa bàn quận Bình Tân đang là ổ dịch lớn nhất TP. Việc di chuyển từ quận Bình Tân lên quận 11 là rất nguy hiểm.

Thanh niên 19 tuổi cũng cho biết chưa có bằng lái do “đã đăng ký mà chưa thi được”. Người này bị xử lý nhiều lỗi như không chấp hành hiệu lệnh, không xuất trình bằng lái, đăng ký xe và vi phạm phòng dịch theo Chỉ thị 16.



Nam thanh niên bị công an xử lý bốn lỗi khi ra đường mà không có lý do chính đáng. Ảnh: NT

Một thành viên tổ công tác cũng chia sẻ về việc trực ở các chốt kiểm soát thì sẽ kiểm tra được nhiều phương tiện nhưng tốn nhiều công sức, người dân cũng chống chế bằng nhiều cách như đi vào các con hẻm. Trong khi đó, việc tuần tra lưu động sẽ có yếu tố bất ngờ, người dân sẽ có ý thức hơn.

TP.HCM điều chỉnh hoạt động các chốt, trạm kiểm soát nội ô Trước đó, chiều 13-7, Công an TP.HCM cho biết đã điều chỉnh phương pháp kiểm tra, kiểm soát tại các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19 trong nội ô TP của cấp quận, huyện, TP Thủ Đức. Theo đó, các chốt, trạm kiểm soát trong nội ô TP sẽ chuyển từ hoạt động cố định sang tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra lưu động trong phạm vi và các tuyến đường xung quanh các chốt, trạm. Khi không tuần tra, kiểm tra lưu động, các lực lượng sẽ tiếp tục kiểm tra, kiểm soát tại các chốt cố định trong nội ô TP theo phương pháp kiểm tra ngẫu nhiên. Việc kiểm tra ngẫu nhiên này nhằm đảm bảo giãn cách xã hội, không để xảy ra ùn ứ giao thông tại các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong nội ô TP. Theo Công an TP.HCM, các chốt sẽ chỉ kiểm tra những trường hợp có căn cứ, dấu hiệu vi phạm quy định giãn cách xã hội, ra khỏi nhà khi không cần thiết hoặc không thuộc nhóm được ra đường theo quy định. "Riêng 12 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở cửa ngõ ra vào TP vẫn hoạt động bình thường" - Công an TP.HCM thông tin.