Phát hàng trăm tờ rơi về kẻ giết người ở Củ Chi cho người dân

Ngày 30-1, theo sự chỉ đạo của Công an tỉn Bình Dương, Công an huyện Dầu Tiếng đã phát đi 250 tờ rơi có hình ảnh Lê Quốc Tuấn (33 tuổi), nghi phạm nổ súng bắn chết bốn người trên sới bạc tại Củ Chi hôm 29-1. Thông tin tờ rơi có hình ảnh và cảnh báo sự nguy hiểm của người này để người dân đề cao cảnh giác, nếu phát hiện Tuấn phải báo ngay cho lực lượng công an.







Lực lượng Công an huyện Dầu Tiếng phát tờ rơi thông báo cho người dân về nghi phạm giết người có súng. (Ảnh công an cung cấp)

Theo Thượng tá Võ Minh Châu, Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng, ngày hôm nay lực lượng công an huyện đã đi phát 250 tờ rơi có hình ảnh của Lê Quốc Tuấn cho người dân ở ven sông Sài Gòn, đặc biệt là địa bàn xã Thanh Tuyền, Thanh An.







Người dân chăm chú đọc thông báo và xem hình ảnh do công an cung cấp. (Ảnh công an cung cấp)

Theo thông báo của Công an huyện Dầu Tiếng: “Với tính chất manh động của đối tượng, Công an huyện Dầu Tiếng rất mong sự quan tâm, chia sẻ hỗ trợ từ quần chúng nhân dân trên toàn huyện và các địa bàn giáp ranh, khi phát hiện người, vật, phương tiện nghi vấn, báo ngay về đơn vị công an gần nhất để xử lý. Rất mong sự quan tâm, hỗ trợ của quần chúng nhân dân, giúp lực lượng công an chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cũng theo Thượng tá Châu, ngoài việc phát tờ rơi cảnh báo cho người dân, lực lượng công an huyện còn tăng cường công tác tuần tra vũ trang tại các địa bàn giáp ranh với huyện Củ Chi và tỉnh Tây Ninh để kịp thời phát hiện nghi phạm.



Tờ rơi có hình ảnh của Lê Quốc Tuấn kèm thông báo. (Ảnh công an cung cấp)

Được biết, huyện Dầu Tiếng là địa phương giáp ranh với tỉnh Tây Ninh và chỉ cách với huyện Củ Chi một con sông.

Đến 21 giờ tối 30-1, lực lượng công an với hàng trăm cán bộ chiến sĩ, dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an và giám đốc Công an TP.HCM vẫn đang vây bắt Lê Quốc Tuấn tại huyện Củ Chi.