Ra hồ dạo chơi, 3 người chết đuối

Ngày 30-3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Gia Lai đã vớt được thi thể 3 nạn nhân trên hồ thủy điện An Khê - Ka Nak (xã Xuân An, thị xã An Khê).



Khoảng 17 giờ chiều hôm trước, nhận được tin báo có 3 người gặp nạn tại hồ thủy điện, đơn vị này đã nhanh chóng tổ chức lực lượng tìm kiếm. Đến tối thì thi thể họ được vớt lên.

Danh tính các nạn nhân là Mai Văn Tin, Trần Cao Cường, Đặng Phú Lộc, tuổi từ 21 đến 30, cùng trú TP. Pleiku. Họ gặp nạn lúc chèo thuyền ra hồ dạo chơi.