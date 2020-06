Xe khách mất thắng tông liên hoàn ở quận 12

Đến trưa ngày 6-6, lực lượng chức năng quận 12 (TP.HCM) vẫn đang phối hợp khám nghiệm, xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A đoạn chạy qua địa bàn.



Chiếc xe khách được cho là mất thắng, gây ra vụ tai nạn liên hoàn 6 phương tiện trên quốc lộ 1A. Ảnh NT.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, xe khách biển số Bình Phước do nam tài xế chừng 40 tuổi điều khiển chở gần 30 người chạy trên Quốc lộ 1A theo hướng từ An Lạc về An Sương.

Khi cách giao lộ với đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12) chừng vài trăm mét thì bất ngờ mất thắng lao thẳng vào xe tải biển số TP.HCM đang lưu thông cùng chiều phía trước.



Có khoảng tám người trên xe khách bị thương, trong đó phụ xe bị thương khá nặng. Ảnh NT.

Chiếc xe tải tiếp tục lao tới va chạm với hai xe tải khác đang lưu thông cùng chiều. Do bốn phương tiện giảm tốc đột ngột khiến hai xe tải phía sau va chạm. Một xe lao lên dải phân cách bê tông tạo nên vụ tai nạn liên hoàn sáu phương tiện.



Vụ việc khiến gần 30 người trên xe khách hoảng loạn, la hét.

“Xe đang chạy bình thường thì đụng cái đùng. Khoảng tám người bị thương nhiều mức độ trong đó có cả trẻ em. Nặng nhất là phụ xe. Cửa bị kẹt, tôi phải đạp kính, cùng người dân đưa các nạn nhân ra ngoài” – nữ hành khách hơn 60 tuổi kể lại.



Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ảnh NT.

Tại hiện trường, ca binxe khách bị móp méo, những xe còn lại cũng hư hỏng phần đầu và đuôi, nhiều mảnh vỡ, đồ đạc văng tung tóe khắp nơi.

Các phương tiện trong vụ va chạm nằm chiếm gần hết làn đường khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng. Hàng tăm xe nối đuôi nhau kéo dài nhiều km.

Lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường, phân luồng giao thông. Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách mất thắng.