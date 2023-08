Anh Đức giúp Long An có lại tấm huy chương sau 8 năm

(PLO)- Anh Đức đã chính thức giành tấm huy chương đầu tiên trong sự nghiệp làm HLV và giúp Long An có được HCĐ giải Hạng Nhất 2023 sau 8 năm trắng tay.

Chiều ngày 26-8, CLB Long An gặp Huế ở vòng thi đấu cuối cùng giải hạng nhất quốc gia năm 2023.

Tuần trước, CLB Long An vừa có trận hòa 1-1 trên sân của Phú Thọ tại vòng áp chót (vòng 17) Hạng Nhất Quốc gia 2023. Kết quả này giúp “Trâu chiến” chính thức cán đích ở vị trí thứ 3 trên BXH, qua đó sớm giành tấm HCĐ trước 1 vòng đấu khi đã tạo cách biệt 4 điểm với đội xếp sau.

CLB Long An sớm giành tấm HCĐ, họ tiếp đón CLB Huế ở lượt trận cuối cùng không còn nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, trận đấu cuối cùng mùa giải, đội bóng đá miền Tây của HLV Nguyễn Anh Đức muốn thi đấu cống hiến và đem lại niềm vui cho người hâm mộ quê hương.

Tiếp đón CLB Huế trên sân nhà, HLV Nguyễn Anh Đức đưa ra sân hầu hết các cầu thủ trẻ và Nguyễn Tài Lộc được giao trọng trách đội trưởng của Long An.

Thi đấu dưới mưa, cầu thủ hai đội chơi chậm, chắc và có không ít cơ hội được tạo ra. Trong đó, các cầu thủ áo đỏ tinh thần quyết tâm cao và không ít lần gây nguy hiểm lên cầu môn của đội khách.

Với những pha hãm thành liên tục ở phút 7 rồi phút 11, các cầu thủ Long An có những cú sút nguy hiểm về phía thủ thành phạm Mạnh Cường của CLB Huế.

Hơn khoảng 10 phút đầu trận, trời Tân An dứt mưa và "nhường lại sân khấu" cho các cầu thủ trên sân. Sau rất nhiều pha tấn công, đến phút 25, Dương Anh Tú (20-LA ) đã mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.

Tuy vậy, niềm vui chưa được lâu, chỉ 1 phút sau, CLB Huế có được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 trên chấm 11m của cầu thủ Hồ Thanh Minh ( 11- Huế). CLB Long An vẫn là thi đấu tốt hơn, liên tiếp ở phút 36, phút 41, học trò Nguyễn Anh Đức có những cú sút căng nhưng không thể thắng được đôi tay của thủ môn Mạnh Cường.

Một phút sau, tỷ số đã là 2-1, cầu thủ mang áo số 39 Trần Anh Thi mang về bàn thắng bằng pha bật cao đánh đầu dứt khoát khiến thủ môn của CLB Huế phải bó tay.

Bước sang hiệp 2, vẫn thi đấu cống hiến, cầu thủ Long An có những pha tấn công nhưng không thể vượt qua được người trấn giữ khung thành của CLB Huế.

Phút 78, số 11 của CLB Huế có cú sút căng từ khoảng cách 20m, không thể qua được môn Long An. Phút 85, Long An có thêm bàn thắng trên chấm 11m của cầu thủ mới vào sân Lê Hoàng Dương (10-LA) để nâng tỷ số lên 3-1 cho Chủ nhà.

Trong thời gian cuối trận, CLB Huế dâng cao tấn công tìm kiếm thêm bàn thắng, nhưng vấp phải hàng thủ kín kẽ của các cầu thủ Long An với mong muốn bảo toàn tỷ số 3-1 nên không thể ghi được bàn thắng.

Dù không thể lên hạng, nhưng mùa giải 2023 khép lại với vị trí thứ 3 cũng đủ khiến những khán giả trung thành vui sướng với thành tích của đội nhà. Để lên chơi V-League và trụ lại tại sân chơi này cần nhiều yếu tố, nhưng người hâm mộ vẫn hy vọng một ngày không xa, Long An sẽ trở lại với đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Mùa giải đầu tiên chính thức nắm đội, HLV Nguyễn Anh Đức đã giúp đội bóng Long An giành được huy chương đồng sau 8 năm. Một mùa giải khá thành công của HLV Nguyễn Anh Đức lần đầu sắm vai thuyền trưởng và cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tập thể đội.

Ngược về ngày 2015, là thời điểm gần nhất đội chủ sân Long An có vinh dự nhận huy chương. Thời điểm đó, CLB Long An vẫn mang tên Đồng Tâm Long An thi đấu trên sân nhà và thất thủ sít sao 3-4 trước Becamex Bình Dương trong khuôn khổ bán kết Cúp Quốc gia, đành nhận tấm HCĐ với vị thế đội đồng hạng Ba.

Kể từ đó, bóng đá Long An trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm và không còn khả năng cạnh tranh danh hiệu lẫn huy chương. Dù ở giải đấu nào, Long An vẫn không thể đua tranh thứ hạng cao.

Năm 2016 đội đổi tên thành CLB Long An như ngày nay. Một năm sau đội chia tay đấu trường số 1 bóng đá Việt (V-League) và bắt đầu hành trình tại Hạng Nhất từ 2018.

Sau 5 năm chinh chiến ở giải đấu này, có thời điểm tưởng chừng xuống hạng (năm 2020), “Trâu chiến” đã dần hồi sinh và có được những tín hiệu lạc quan ở mùa giải 2023.

Rất nhiều người hâm mộ đến sân cổ vũ đội nhà và mong chờ khoảnh khắc sau 8 năm, Long An lại có một tấm huy chương.

