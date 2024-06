'Anh trai vượt ngàn chông gai' sắp phát sóng trên VTV3 có gì? 26/06/2024 20:48

(PLO)- Đại diện NSX Anh trai vượt ngàn chông gai cho biết không áp lực khi bị so sánh với Anh trai say hi, bên cạnh đó đây cũng là sân chơi thử sức của danh thủ Hồng Sơn võ sư Duy Nhất

Nhà sản xuất (NSX) chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để thông tin cũng như công bố trailer chính thức về chương trình.

Đây là chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc được Việt hoá từ format "Call Me by Fire" do MangoTV sở hữu bản quyền.

Anh trai vượt ngàn chông gai quy tụ 33 anh tài là các nghệ sĩ, vận động viên tham gia như danh thủ Hồng Sơn , Soobin Hoàng Sơn, võ sư Nguyễn Trần Duy Nhất BB Trần, rapper Đinh Tiến Đạt, Kay Trần, Hà Lê, MC Thành Trung …

Đây sẽ là một cuộc đua âm nhạc rực "lửa" và nhiệt huyết của những người đàn ông trên 30, thành công trong nhiều lĩnh vực để bộc lộ sự mưu trí và tài năng.

Anh tài Hồng Sơn, Võ Trần Duy Nhất vượt khó

Danh thủ Hồng Sơn cho biết việc bản thân tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai đến hiện tại đã bớt run và tự tin hơn nhiều so với lúc đầu tham gia chương trình.

Danh thủ Hồng Sơn chia sẻ

"Mọi người cũng biết tôi là người hoạt động trong lĩnh vực thể thao vì vậy ca hát không phải là điểm mạnh. Tuy nhiên với tên gọi Anh trai vượt ngàn chông gai đã nói lên được tất cả những điều mà tôi muốn tham gia với sự động viên thúc đẩy từ gia đình, bạn bè... Mỗi anh tài ở đây mỗi người mỗi vẻ cùng tài năng mạnh mẽ thực sự đã động viên tôi qua từng bài hát vòng công diễn…" – danh thủ Hồng Sơn chia sẻ.

Tương tự danh thủ Hồng Sơn, anh tài Võ Trần Duy Nhất cũng cho biết dù xuất thân từ thể thao nhưng để giảm áp lực tập luyện cho chương trình bản thân chịu khó nghe nhạc và thường hát theo những bài hát mà mình tập luyện.

Võ sư Võ Trần Duy Nhất

"Khi tham gia chương trình tôi được thay đổi bản thân, được được gặp những thần tượng từ thuở cấp cấp II, III ngoài đời và được các anh chỉ bảo.

Tính đến thời điểm bây giờ tôi đã có sự tự tin cùng các anh tạo nên những tiết mục và điều quan trọng là vượt qua các chông gai trong quá trình đó. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để cùng các anh trai tạo nên những nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ" – võ sư Võ Trần Duy Nhất bày tỏ.

Không sợ so sánh với Anh trai say hi

Trong Anh trai vượt ngàn chông gai, 33 anh tài sẽ cùng nhau thi đua, gắn kết và vượt qua những giới hạn của bản thân thông qua nhiều thử thách trong suốt chặng đường tham gia.

Họ sẽ cùng nhau tạo nên những nhóm nhạc, được gọi là Nhà và luyện tập để có những tiết mục trình diễn đặc sắc cống hiến tại 1 đêm concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm Chung kết để tiến thời thành lập Gia tộc toàn năng.

Trong suốt quá trình đó, 33 anh tài luôn phải đối diện những chông gai, thử thách, không chỉ đấu hát mà còn phải đấu trí ở luật chơi đặc biệt đấu giá bài hát và thứ tự trình diễn.

Các anh tài tham gia chương trình

Tại mỗi đêm diễn, 350 khán giả tại trường quay sẽ là người đánh giá, bình chọn cho các 33 anh tài để quyết định thứ hạng của các tiết mục trình diễn và số điểm hoả lực (bình chọn của khán giả) của mỗi anh tài.

Tại buổi gặp gỡ, có ý kiến cho rằng chương trình Anh trai say hi đã lên sóng và có nhiều tập lên top trending điều này chắc chắn là áp lực cho chương trình và sẽ so sánh với Anh trai say hi. Bên cạnh đó các anh tài đã lớn tuổi sẽ ít fan hơn vậy NSX có suy nghĩ như thế nào và có sợ bị so sánh?

Đại diện NSX cho biết không sợ bị so sánh với Anh trai say hi và tin rằng không đồng fan nào lớn bằng khán giả ngoài kia.

"Dù các anh tài lớn tuổi thì chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cũng như tạo nên những tiết mục, hành trình thông điệp tích cực nhất để gửi đến khán giả.

Đó cũng sẽ là sức mạnh lớn nhất mà các anh nhận được nếu các anh cố gắng có những cảm xúc chân thật gửi đến khán giả" – đại diện NSX cho biết.