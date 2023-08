Ashley Cole cưới vợ, John Terry hát bài All Of Me chúc mừng

(PLO)- Đá ở Anh cưới vợ Anh, sang đá ở Ý, Ashley Cole cưới vợ Ý.

Huyền thoại Chelsea Ashley Cole, 42 tuổi đã tổ chức đám cưới tại Ý và huyền thoại cùng thời John Terry hát bài All Of Me chúc mừng đồng đội cũ ở Chelsea.

Ashley Cole từng có cuộc hôn nhân một thời được cho là rất hạnh phúc với ngôi sao nhạc Pop Cheryl, họ cưới nhau năm 2006. Tuy nhiên bốn năm sau thì cả hai đường ai nấy đi vì thói trăng hoa của Ashley Cole, mà Cheryl đã nhiều lần bỏ qua. Sau khi rời Chelsea, Ashley Cole đến Arsenal rồi sau đó tìm về nước Ý đầu quân cho AS Roma.

Tại đó, cựu tiền vệ Chelsea yêu siêu mẫu Sharon Canu năm 2014. Họ có chung với nhau hai người con gồm bé trai Jaxon, 6 tuổi và bé gái Grace, 4 tuổi. Bây giờ, họ mới tổ chức tiệc cưới. Đám cưới của Ashley Cole được tổ chức ở khách sạn La Vecchia Posta ở TP Ladispoli, Ý.

Cole tổ chức một tiệc cưới linh đình và xa hoa mời cả dàn nhạc cổ điển danh tiếng của Ý đến biểu diễn. Tiệc cưới còn có những nhân vật nổi tiếng, ngoài John Terry còn có MC Christine Lampard, người Ireland, ngôi sao truyền hình Sam Faiers và người yêu của cô này là Paul Knightley.

Tại tiệc cưới, người bạn, người đồng đội John Terry hát tặng Ashley Cole bài hát All Of Me. Huyền thoại của Chelsea hát hay chẳng thua kém ca sĩ thực thụ. Tiệc cưới lần 2 của Cole còn có sự tham dự của bà con gần hai bên gia đình và những bạn bè thân thích của cô dâu và chú rể.

THANH HÀ