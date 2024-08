Bà Harris phát biểu nhận đề cử tại đại hội đảng Dân chủ 23/08/2024 11:04

Tại ngày cuối cùng Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ, tổ chức tại TP Chicago (bang Illinois) hôm 22-8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris chính thức chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ để trở thành đại diện đảng này tranh cử tổng thống Mỹ năm nay, theo đài CNN.

"Thay mặt cho mọi người Mỹ bất kể đảng phái, chủng tộc, giới tính hay ngôn ngữ, thay mặt cho mẹ tôi và tất cả những người đã từng dấn thân vào cuộc hành trình khó khăn của riêng mình; thay mặt cho những người đã cùng tôi lớn lên, những người làm việc chăm chỉ, theo đuổi ước mơ và quan tâm lẫn nhau; thay mặt cho tất cả những người có câu chuyện chỉ có thể được viết ở quốc gia vĩ đại nhất trên Trái đất, tôi chấp nhận đề cử làm [ứng viên cuộc đua] tổng thống Mỹ” - bà Harris nói trong tiếng reo hò của đám đông ủng hộ.

Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu trên sân khấu đại hội đảng Dân chủ vào ngày 22-8 tại TP Chicago (bang Illinois). Ảnh: CNN



"Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì tương lai luôn đáng để đấu tranh. Và đó là cuộc chiến mà chúng ta đang tham gia hiện nay - một cuộc chiến vì tương lai của nước Mỹ" - bà Harris tuyên bố.

Bà Harris cũng cảm ơn Tổng thống Joe Biden.

“Khi nghĩ về con đường mà chúng ta đã cùng nhau đi qua, tôi tràn ngập lòng biết ơn, thưa ông Biden. Thành tích của ông thật phi thường và lịch sử sẽ chứng minh điều đó. Ông là là một cá nhân rất truyền cảm hứng. Tôi mãi mãi biết ơn cả hai vị (ông Biden và Đệ nhất Phu nhân Jill Biden)” - bà Harris nói.

Nữ phó tổng thống đưa ra lời kêu gọi trực tiếp tới các đảng viên Cộng hòa đang phân vân có nên bỏ phiếu cho bà hay không, đồng thời cam kết sẽ trở thành "tổng thống của tất cả người Mỹ".

“Tôi biết có nhiều người thuộc nhiều quan điểm chính trị khác nhau sẽ xem [đại hội đảng Dân chủ] tối nay (22-8). Và tôi muốn các bạn biết tôi hứa sẽ trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ. Bạn luôn có thể tin tưởng rằng tôi đặt đất nước lên trên đảng phái và bản thân" - bà Harris nhấn mạnh.

“Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản thiêng liêng của nước Mỹ, từ pháp quyền đến bầu cử tự do và công bằng, cho đến chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Tôi sẽ là một tổng thống đoàn kết đất nước dựa trên những khát vọng cao nhất của chúng ta. [Tôi sẽ là} một vị tổng thống có năng lực lãnh đạo và biết lắng nghe, là người thực tế và có lương tri, và luôn chiến đấu vì người dân Mỹ. Đây là công việc của cuộc đời tôi" - bà Harris nói thêm.

Tiếp đó, Phó Tổng thống Harris cảnh báo rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa đất nước quay trở lại đường lối chính sách nguy hiểm nếu ông được bầu vào Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ nữa.

"Ông Trump là người không nghiêm túc, và hậu quả của việc đưa ông ta trở lại Nhà Trắng là vô cùng nghiêm trọng” - bà Harris cảnh báo.

“Ông Trump đã không quan tâm đến phiếu bầu của bạn. Khi thất bại, ông ta cử một đám đông tràn đến Điện Capitol và tấn công các nhân viên thực thi pháp luật. Ông Trump đã thổi bùng ngọn lửa [bạo loạn]” - bà Harris nói thêm.

“Con đường mới phía trước”

Tại đại hội đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Harris vạch ra kế hoạch về “con đường mới phía trước” nếu bà đắc cử tổng thống thứ 47 của Mỹ.

Bà Harris cho biết kế hoạch bảo vệ tầng lớp trung lưu của bà mang tính chất cá nhân vì “tầng lớp trung lưu là nơi tôi xuất thân”.

Bà kêu gọi tạo ra một “nền kinh tế nhiều cơ hội, nơi mọi người đều có cơ hội cạnh tranh và cơ hội thành công”, đồng thời cam kết sẽ chấm dứt tình trạng thiếu nhà ở trong nước, đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc y tế cho người dân.

Phó tổng thống nhấn mạnh rằng kế hoạch của bà khác với của ông Trump, đồng thời cáo buộc cựu tổng thống chỉ đang chiến đấu “vì bản thân và những người bạn tỉ phú của ông ấy”.

100,000 thả bóng bay tại được thả tại Trung tâm Thống nhất ở TP Chicago - nơi tổ chức đại hội đảng Dân chủ. Ảnh: CNN

Tiếp đó, bà Harris tuyên bố sẽ đứng lên bảo vệ quyền tự vệ của Israel - nhưng nói thêm rằng tình trạng đổ máu ở Dải Gaza là “tàn khốc” và “đau lòng”.

“Liên quan đến cuộc chiến ở Gaza, Tổng thống Biden và tôi đang làm việc suốt ngày đêm, bởi vì bây giờ là lúc để đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin. Hãy để tôi nói rõ: Tôi sẽ luôn đấu tranh cho quyền tự vệ của Israel và tôi sẽ luôn đảm bảo rằng Israel có khả năng tự vệ. Người dân Israel sẽ không bao giờ phải đối mặt với nỗi kinh hoàng mà tổ chức khủng bố có tên Hamas đã gây ra nữa” - bà Harris nói.

“Những gì đã xảy ra ở Gaza trong 10 tháng qua thật tàn khốc. Biết bao sinh mạng vô tội đã bị mất đi. Những người tuyệt vọng, đói khát phải chạy trốn để tìm kiếm sự an toàn hết lần này đến lần khác. Thật sự rất đau lòng. Tổng thống Biden và tôi đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này, để Israel được an toàn, các con tin được thả, nỗi đau khổ ở Gaza chấm dứt và người dân Palestine có được an ninh, tự do và quyền tự quyết của họ” - bà Harris nói thêm.

Bà Harris tuyên bố “sẽ không bao giờ ngần ngại thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để bảo vệ lực lượng và lợi ích của chúng tôi trước Iran và những kẻ khủng bố được Iran hậu thuẫn”.