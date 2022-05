Bà Phạm Kim Dung cùng Thùy Tiên hé lộ về 'Miss Grand Vietnam 2022'

Sau thời gian công tác tại các nước Nam Mỹ, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã chính thức có mặt tại Việt Nam.

Nàng hậu với nhan sắc ngày càng thăng hạng xuất hiện đầy rạng rỡ trong livestream cùng với bà Phạm Kim Dung. Tại đây, cả hai được dịp chia sẻ cũng như giải đáp thắc mắc của khán giả về cuộc thi sắp tới.

Qua livestream bà Phạm Kim Dung chia sẻ, Miss Grand Vietnam sẽ được diễn ra từ ngày 5 đến 25-9 dự kiến tổ chức mỗi năm một lần. Số lượng thí sinh được chọn sau các vòng sơ tuyển dao động 65-70 và thí sinh sẽ được tham gia tự do (không theo tỉnh thành).

Thành phố đăng cai cuộc thi chưa được tiết lộ nhưng có thể không phải là TP.HCM. Tất cả sẽ được quay dưới dạng truyền hình thực tế theo từng tập.

Thế như Chủ tịch Miss Grand Vietnam cũng nhấn mạnh: “Thu hút bằng tài năng của thí sinh chứ không bằng cắt ghép”.

Hành trình tìm ra Tân hoa hậu sẽ diễn ra xuyên suốt trong vòng 20 ngày. Bà Phạm Kim Dung có chia sẻ thêm rằng cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam sẽ giữ nguyên format của Miss Grand International.

Các hoạt động bên lề liên quan đến cuộc thi đều sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng online.

Bên cạnh đó sẽ có các giải thưởng phụ tương tự như Miss Grand International chẳng hạn như: Best Evening Gown, Best Introduction, Best National Costume, Top 5 Before Arrival... cùng các giải thưởng khác.

Bà Phạm Kim Dung và Thùy Tiên còn tiết lộ cuộc thi năm nay sẽ có phần hô tên sáng tạo đến từ thí sinh.

Thí sinh sẽ tự thiết kế trang phục dân tộc của mình hoặc kết hợp cùng với nhà thiết kế ở phần thi này. Và đặc biệt, sẽ có giải thưởng tiền mặt cho nhà thiết kế có trang phục thắng giải.

Theo sát tiêu chí cũng như format Miss Grand International, thí sinh chiến thắng giải bình chọn cũng sẽ tiến thẳng vào tốp 10. Bên cạnh đó, tốp 10 cũng tham gia phần thi hùng biện để chọn ra tốp 5. Tốp 5 ứng xử được chọn trả lời bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.

Đặc biệt, tốp 5 của cuộc thi năm nay bao gồm Á hậu 4, Á hậu 3, Á hậu 2, Á hậu 1 và Hoa hậu, tất cả đều có vương miện.

Theo lời bà Phạm Kim Dung, tốp 2 chung cuộc sẽ có phần thi đối đầu trực tiếp trên sân khấu, để bộc lộ được sự thông minh và khéo léo của mình.

Cô gái giành vương miện Miss Grand Vietnam năm nay sẽ là một cô gái thông minh, bản lĩnh hội tụ đủ những yếu tố để sẵn sàng chinh chiến trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Bên cạnh đó Miss Grand Vietnam sẽ cố gắng mời ban tổ chức Miss Grand International đến tham dự, Mr. Nawat và Mrs. Teresa sẽ là những cố vấn cùng với ban giám khảo cuộc thi tìm ra chủ nhân của vương miện.

Một tiết lộ thú vị khác đó là năm 2023, Công ty ban tổ chức sẽ tổ chức bốn cuộc thi Hoa hậu bao gồm Miss World Vietnam, Miss Grand Vietnam và hai cuộc thi còn lại sẽ được giữ bí mật.