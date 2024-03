Bà Trương Mỹ Lan muốn con và cháu thay mình thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả

Ngày 7-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi đối với nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm là các thuộc cấp tại ngân hàng SCB.

Sau khi nghỉ giải lao HĐXX cho biết nhận được đơn của luật sư bị cáo Trương Mỹ Lan với nội dung: Bị cáo Lan đang bị tạm giam và hiện tại có một số cá nhân giữ tài sản của bị cáo.

Bị cáo Lan có nguyện vọng để con là Chu Diệp Phấn và cháu của bị cáo thay mặt đi thu hồi tài sản của những người đang khiếu kiện để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả của vụ án.

Về vấn đề này, HĐXX cũng cho biết luôn tạo điều kiện tối đa cho bị cáo Lan và các bị cáo khác khắc phục hậu quả. HĐXX cũng cho biết, trong đơn bị cáo Lan chỉ nói chung chung; cần ghi rõ ra những ai đang thiếu, thiếu bao nhiêu và địa chỉ cụ thể để HĐXX giúp bị cáo thu hồi.

Trước đó, tại phần xét hỏi, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB (bị truy tố về tội tham ô tài sản) khai, mỗi lần bà Lan cần tiền thì gặp bị cáo rồi đưa cho bị cáo tài sản để tạo lập khoản vay, sau đó bị cáo cho triệu tập các lãnh đạo lại để họp và xác định các vấn đề như số tiền cho vay, thông tin người vay, tình trạng pháp lý của tài sản đảm bảo…

Sau khi giải ngân dòng tiền đi đâu thì bị cáo Dung cũng không quan tâm. “Lý do không quan tâm dòng tiền sau khi giải ngân đi đâu, khả năng thu hồi là do tin tưởng vào bà Lan, giải ngân cho công ty của bà Lan nên an tâm”- bị cáo Dung nói.

Theo cáo trạng, bị cáo Dung bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi phạm tội, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 200.690 tỉ đồng và gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số nợ lãi phát sinh 69.023 tỉ đồng.

