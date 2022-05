Bại tướng Thái Lan bật khóc sau khi Vũ Thành An vô địch kiếm chém

Để có mặt ở trận chung kết, ĐKVĐ Vũ Thành An của Việt Nam đã giành bốn trận thắng tại vòng bảng và ba chiến thắng trong các cuộc đấu loại trực tiếp.

Kịch tính nhất là trận đấu bán kết, suýt chút nữa Thành An đã phải ôm hận trước đối thủ Thái Lan khác là Ruangrit Haekerd khi anh liên tục bị đối phương dồn ép ghi điểm. Rất may, kiếm thủ từng 5 lần vô địch SEA Games – Thành An đã kịp trấn tĩnh để ngược dòng giành chiến thắng 15-11, tiến vào chung kết.

Ruangrit Haekerd cũng chính là bại tướng, người từng thua Thành An cách biệt 4-15 tại SEA Games 30, nhưng ở lần tái đầu này, kiếm thủ người Thái Lan đang có những bước tiến rõ rệt.

Ở trận chung kết đối đầu Srinualnad Voragun, thế trận gần như áp đảo đã được tay kiếm số 1 Việt Nam tạo ra để giành chiến thắng cách biệt 15-7, để lần thứ 6 bước lên bục vinh quang cao nhất của đầu trường SEA Games 31.

Chia sẻ sau khi đem về chiếc HCV thứ 15 cho đoàn TTVN, kiếm thủ Thành An cho biết: “Tôi phải cố gắng hơn những gì có thể mới đạt được thành tích này. Sau trận chung kết, tôi đã có lời giải cho câu hỏi, làm cách nào để vượt qua được khó khăn? Trong khi các đối thủ đã nghiên cứu rất kỹ về tôi thì tôi lại có rất ít tư liệu về họ. Và tôi đã làm được. Một cảm xúc thực sự rất khó tả”.

Đây chiếc HCV đấu kiếm thứ 6 và là chiếc HCV SEA Games thứ 4 liên tiếp trong sự nghiệp của kiếm thủ Vũ Thành An.

Tại lễ khai mạc SEA Games 31, Vũ Thành An cũng là VĐV Việt Nam được trao trọng trách đọc lời tuyên thệ của VĐV trước khi thi đấu.