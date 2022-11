Ban Bí thư chuẩn y Giám đốc Công an Lâm Đồng tham gia Ban Thường vụ tỉnh ủy

(PLO)- Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 1-11, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi công bố, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Ánh Đông đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Đại tá Trương Minh Đương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước đó, ngày 30-5, Đại tá Trương Minh Đương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh.

VÕ TÙNG