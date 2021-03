Gia đình ca sĩ Vân Quang Long cầu cứu

Cách để report một clip vu khống người khác

Văn minh nhất trong trường hợp này là gia đình ca sĩ Vân Quang Long nên khởi kiện nhưng rất khó khăn. Ngay thời điểm phát hiện những người khác có hành vi vu khống, xúc phạm mình trên YouTube nói riêng và mạng xã hội nói chung, nạn nhân cần thu thập bằng chứng thông qua việc nhờ văn phòng thừa phát lại lập vi bằng. Đồng thời, nhờ anh em bạn bè report clip (báo cáo xấu). Ngoài ra, có thể đính chính lại thông tin trên Facebook của mình.

Để report những clip vi phạm quy chuẩn cộng đồng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác là phải huy động được nhiều người càng tốt. Chủ đề report phải giống nhau, ví dụ report về việc “mạo danh, bôi xấu người khác”. Ngoài ra, phần nội dung thêm thì mô tả thêm chi tiết về mức độ ảnh hưởng. Qua đó, các mạng xã hội sẽ nhận thấy đây là việc quan trọng và ưu tiên xử lý, xem xét.

Ông PHẠM VINH, Trưởng Phòng sản phẩm dịch vụ số AVG



Công an tỉnh Đồng Tháp: Đã tìm được sáu người liên quan

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cha ca sĩ Vân Quang Long đã đến cơ quan Công an tỉnh Đồng Tháp để trình báo sự việc. Công an tỉnh đã tiếp nhận và đang thụ lý điều tra.

“Công an tỉnh đang tiến hành các bước điều tra, truy tìm các chủ tài khoản đã đăng tải thông tin trên mạng gây ảnh hưởng đến gia đình. Tới thời điểm hiện tại đã tìm được sáu người có liên quan đến những tài khoản YouTuber đã đăng tải. Sáu trường hợp này không phải là người ở địa phương Đồng Tháp nên Công an tỉnh Đồng Tháp đã làm văn bản để gửi các tỉnh hỗ trợ xác minh” - Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin.