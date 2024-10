Bản tin tối 10-10: Cập nhật thiệt hại do bão Milton tại Mỹ; Nguyên nhân Mỹ liên tiếp hứng chịu ‘siêu bão’ 10/10/2024 18:49

(PLO)- Cập nhật thiệt hại do bão Milton gây ra tại Mỹ; Vì sao Mỹ liên tiếp hứng các cơn bão mạnh chết người?; Phi công chết trong khi lái, máy bay hạ cánh khẩn cấp ở New York; Bà Trương Mỹ Lan nói về siêu dự án 1.800 ha tại Long An; Xe bồn cán chết hai người phụ nữ đi xe máy.