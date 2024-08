Bản tin tối 11-8: Người diễn viên Nam Thư tố cáo ở Đà Lạt là ai?; Gây án vì bị bắt gọi bằng anh 11/08/2024 19:00

(PLO)- Không xác minh được người mà diễn viên Nam Thư tố cáo ở Đà Lạt; Gây án vì bị người ít tuổi hơn bắt gọi bằng anh do chưa lấy vợ; Điều tra vụ dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng rồi mua lại; Đà Nẵng: Nhiều người dương tính với ma tuý tại For you Club; Mẹ mang thai lao xuống hồ cứu con cháu và cái kết đau lòng…