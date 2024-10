Bản tin tối 3-10: Lý do sát hại mẹ ruột không ngờ của nghịch tử ở Bình Phước; Nguyên nhân nghi gây chết hàng loạt hổ, báo ở Đồng Nai 03/10/2024 18:38

Liên quan vụ án người phụ nữ bị sát hại, giấu xác trong vườn điều, công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt được nghi phạm Nguyễn Văn Tiến (18 tuổi, ngụ thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh). Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 1-10, Phòng Cảnh sát hình sự. Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an Quận 12, TP. Hồ Chí Minh vây bắt được nghi phạm Nguyễn Văn Tiến khi người này đang ẩn nấp tại một phòng trọ tại phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, đồng thời, tạm giữ hai điện thoại di động và ba triệu đồng. Bước đầu, Nguyễn Văn Tiến thú nhận đã sát hại mẹ ruột.