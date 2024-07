Bản tin tối 30-7: 3 người Trung Quốc nghi giết người, cướp taxi; Thanh tra vụ lùm xùm điểm thi vào lớp 10 ở Thái Bình 30/07/2024 19:00

(PLO)- Vào nhà thờ quậy phá rồi dùng dao đâm hai cán bộ công an; 3 người quốc tịch Trung Quốc nghi giết người, cướp taxi gây tai nạn liên hoàn; Công an ngăn vụ lừa bán nữ nhân viên karaoke 16 tuổi sang Campuchia; Tai nạn hầm lò tại Công ty Than Hòn Gai: 5 công nhân tử vong; Vụ lùm xùm điểm thi vào lớp 10 ở Thái Bình: Lập đoàn thanh tra kỳ thi…