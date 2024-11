Bản tin trưa 10-11: Bắt kẻ chống phá Nhà nước tại TP.HCM; Yêu cầu của Bộ Công Thương với Shein, Temu 10/11/2024 12:20

Ngày 9-11, Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Trần Khắc Đức (29 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước. Trước đó, Đức đã bị Công an TP.HCM phát hiện tham gia tổ chức phản động lưu vong “Tập hợp dân chủ đa nguyên”, theo đó Công an TP đã làm việc, khuyến cáo, răn đe nhiều lần.

Theo Công an TP.HCM, Đức với bản tính ngoan cố, bị tiêm nhiễm sâu, tin tưởng mù quáng vào “đường hướng” hoạt động chống phá của tổ chức phản động lưu vong “Tập hợp dân chủ đa nguyên”, nên vẫn tiếp tục liên lạc, nhận sự chỉ đạo từ những người cầm đầu tổ chức bên ngoài, tiến hành nhiều hoạt động, quản trị các trang mạng phản động.