Bản tin trưa 30-11: Tạm giữ 4 vệ sĩ dẹp đường cho đoàn xe đám cưới; TP.HCM: Cấp sai nhà đất công, hàng loạt cán bộ sắp hầu tòa 30/11/2024 12:05

(PLO)- Tạm giữ 4 nhân viên công ty vệ sĩ dẹp đường cho đoàn xe đám cưới; TP.HCM: Cấp sai nhà đất công, hàng loạt cán bộ sắp hầu tòa; Lâm tặc hất gỗ xuống đường làm công an bị thương nặng; Mang hung khí đến nhà đối thủ giải quyết mâu thuẫn, bị chém tử vong; Xử phạt người mạo danh nhà báo, công an say xỉn khi lái ô tô.