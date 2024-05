Báo động tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm

"Theo thống kê năm 2023, có khoảng 7,8% số nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông là ở độ tuổi trẻ em, tương đương với khoảng 900 trẻ em tử vong và gần 1200 bị thương và trong số đó có gần 1500 trẻ em là HS bậc trung học phổ thông. Do đó, việc tăng cường vai trò quản lý, giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục trung học phổ thông là điều vô cùng cần thiết"

Ông KHUẤT VIỆT HÙNG, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGTQG.