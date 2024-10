Bão gây mưa to, dông, sét ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ 27/10/2024 10:51

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những giờ qua mưa rào và kèm theo dông, sét trên nhiều khu vực như: tỉnh Kiên Giang (huyện Kiên Lương, TP Hà Tiên); tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Long Điền, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức); tỉnh Tiền Giang (Tân Phước), tỉnh Long An (Thạnh Hóa, huyện Thủ Thừa, huyện Cần Đước, Bến Lức, huyện Cần Giuộc, Đức Huệ, Đức Hòa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, huyện Mộc Hóa); tỉnh Đồng Nai (huyện Nhơn Trạch, Long Khánh, Xuân Lộc, Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú); tỉnh Bình Dương (TP Thuận An, Dĩ An, TP Thủ Dầu Một); tỉnh Tây Ninh (Dương Minh Châu, huyện Tân Châu, huyện Châu Thành, huyện Tân Biên); tỉnh Bình Phước (huyện Đồng Phú)...

Mưa kéo dài ở TP Thủ Đức sáng 27-10. Ảnh: PHẠM HẢI

Riêng TP.HCM, sáng ngày 27-10 mưa xuất hiện ở nhiều nơi như: huyện Cần Giờ, huyện Bình Chánh, quận 8, quận Bình Tân, quận 6, TP Thủ Đức, quận Tân Phú, quận 1, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh, quận 12, quận Gò Vấp, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi.

Theo dự báo, trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo dông, sét tại các khu vực kể trên, sau đó mây dông xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 10-50mm, có nơi trên 65mm. Trong cơn dông có thể có lốc, sét, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ nhiều nơi.

Dự báo mưa sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ. Ảnh: PHẠM HẢI

Chiều và tối ngày 27-10, tại các tỉnh Nam Bộ và TP.HCM có mưa, có nơi có mưa vừa, mưa to (diện mưa tăng nhanh so với 24 giờ qua). Trong hai đến ba ngày tới Nam bộ vẫn tiếp tục xuất hiện mưa, đến ngày 29-10 trở đi mưa sẽ giảm.