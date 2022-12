Bảo hiểm Bảo Việt tiên phong triển khai bảo hiểm vi mô hướng tới phát triển an sinh xã hội

(PLO)- Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình bảo hiểm vi mô An bình yên vui – An sinh hạnh phúc với phạm vi bảo hiểm rộng bao gồm bảo hiểm cho các rủi ro ốm bệnh, ung thư, tai nạn, hỗ trợ giáo dục và thu nhập chỉ với từ 44.000 VNĐ/người/năm.

Là doanh nghiệp bảo hiểm trong nước đầu tiên triển khai loại hình bảo hiểm này, Bảo hiểm Bảo Việt kỳ vọng sẽ mang lại sự bảo vệ chắc chắn cả về tài chính lẫn sức khỏe tới phân khúc khách hàng có thu nhập thấp.

Bảo hiểm vi mô Bảo Việt – Tham gia đơn giản, dễ dàng; quyền lợi thiết thực, dễ hiểu.

Việc cho ra đời một sản phẩm bảo hiểm dành riêng cho phân khúc khách hàng có thu nhập thấp, yếu thế trong xã hội là điều trăn trở mà Bảo hiểm Bảo Việt đã không ngừng ấp ủ. An Bình Yên Vui – An Sinh Hạnh Phúc là chương trình bảo hiểm đơn giản, dễ tiếp cận với các quyền lợi cơ bản phù hợp với khả năng tài chính thấp, áp dụng cho khách hàng từ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi “An bình yên vui” hoặc đến 60 tuổi, tái tục đến 65 tuổi “An Sinh Hạnh Phúc”.

Trước những trở ngại về sức khỏe, bảo hiểm vi mô “An Bình Yên Vui” và “An Sinh Hạnh Phúc” là nguồn hỗ trợ tài chính kịp thời để người dân an tâm chữa bệnh, giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho gia đình với phạm vi bảo vệ rộng. Chương trình hấp dẫn với mức chi phí chỉ từ 44.000 VNĐ/người/năm nhưng vẫn đảm bảo các quyền lợi y tế đa dạng và tối ưu, như quyền lợi tối đa lên tới 78 triệu đồng bảo hiểm cho các rủi ro ốm bệnh, tai nạn, phẫu thuật, hỗ trợ giáo dục và thu nhập, bao gồm rủi ro ung thư. Điểm đặc biệt của chương trình bảo hiểm là khách hàng trẻ em được tham gia độc lập, thời gian chờ linh hoạt; cùng với đó là hình thức bồi thường khoán, chi trả độc lập với các loại hình bảo hiểm khác và không yêu cầu hóa đơn tài chính. Khách hàng sẽ dễ dàng tham gia bảo hiểm cũng như yêu cầu bồi thường nhanh chóng, kịp thời.

Bên cạnh đó, áp dụng quy trình số hóa hiện đại, tiên tiến, thuận lợi và dễ sử dụng, bảo hiểm vi mô được Bảo hiểm Bảo Việt triển khai cấp đơn dễ dàng qua ứng dụng Zalo mini app, thời gian cấp đơn không quá 5 phút. Phương thức thanh toán linh hoạt: tiền mặt, chuyển khoản hoặc sử dụng cổng thanh toán trực tuyến VNPay tùy theo nhu cầu của khách hàng. Trong thời gian đầu triển khai sản phẩm, Bảo hiểm Bảo Việt triển khai ưu đãi giảm phí 10% khi khách hàng tham gia đồng thời cả hai chương trình bảo hiểm An Bình Yên Vui và An Sinh Hạnh Phúc.

Chính sách mở khuyến khích từ Nhà nước phát triển bảo hiểm vi mô

Trong bối cảnh “bình thường mới”, khi mà việc làm, mưu sinh cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn hơn với người dân, nhất là những người yếu thế trong xã hội – đối tượng chưa có cơ hội hoặc chưa được các công ty bảo hiểm để mắt tới, là những người rất cần được hỗ trợ, cần được bảo vệ và hỗ trợ tài chính khi không may gặp rủi ro sức khoẻ.

Ông Lê Tiến Khương một cán bộ về hưu sinh sống ngay tại TP Hà Nội, cho biết: “Tôi nghỉ hưu sớm được 20 năm rồi, lương hiện chỉ gần 5 triệu đồng và vợ tôi là lao động tự do nên không có lương, con cái thì chúng nó cũng khó khăn lắm. Với mức lương này hai vợ chồng tôi phải đi làm thêm trang trải cuộc sống: tôi làm bảo vệ còn vợ làm lao công. Trong 2 năm COVID vừa qua, do tình hình dịch bệnh nên công việc làm thêm và nguồn thu nhập bị ảnh hưởng nặng nề. Cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, nhiều khoản chi tiêu bị cắt giảm. Tôi không dám nghĩ nếu một trong hai người bị đau ốm cần vào viện điều trị thì không biết phải xoay xở thế nào?”

Đây là hai trong hàng nghìn người hàng ngày phải mưu sinh kiếm sống trong hoàn cảnh khó khăn. Nhiều "người yếu thế" trong xã hội (người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em…) mong muốn được trợ giúp, được bảo vệ về cả sức khỏe lẫn tài chính nhưng lại vẫn chưa biết đến bảo hiểm sức khỏe hay biết đến nhưng không dám tham gia vì lo lắng khoản chi cao mà không biết có dùng đến hay không lại lãng phí với số tiền lương ít ỏi.

Bảo hiểm vi mô với số tiền bảo hiểm nhỏ, mức phí bảo hiểm thấp, sản phẩm đơn giản, dễ hiểu với quyền lợi cơ bản phù hợp với nhu cầu bảo hiểm, khả năng tài chính của người nghèo, người thu nhập thấp và những người yếu thế trong xã hội. Khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm này, người nghèo, người thu nhập thấp được tiếp cận các giải pháp tài chính đối phó với rủi ro, thiệt hại trong đời sống và sản xuất, từ đó có được sự khích lệ, động viên và ổn định cuộc sống.

DIỆU LINH