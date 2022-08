Bảo Hoàng và Hoàng My dùng giải thưởng trao 150 học bổng cho học sinh nghèo

CEO Bảo Hoàng và Á hậu Hoàng My đã có chuyến trao quà, ba lô và học bổng cho học sinh nghèo tại Long An. Họ đã thực hiện lời hứa thiện nguyện khi giành được giải thưởng cao nhất của chương trình Đấu trường siêu Việt.

Trần Việt Bảo Hoàng và Á hậu Vũ Hoàng My là bộ đôi bạn thân cùng đối đầu với vũ trụ kiến thức của chương trình Đấu trường siêu Việt. Cả hai đã xuất sắc trở thành người chơi đầu tiên vượt qua được tám chủ đề khó của chương trình và chinh phục giải thưởng cao nhất trị giá 300 triệu đồng.

Để thực hiện lời hứa khi đến với chương trình, cả hai cùng ê-kíp thực hiện chương trình đã tổ chức buổi trao quà và tặng học bổng cho học sinh khó khăn tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An nhân mùa khai trường.

Bảo Hoàng chia sẻ: “Mình nghĩ chiếc cặp là một thứ cơ bản cần có khi đến trường và nó cũng là món quà giúp các em nhỏ nhìn vào cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh để học tốt hơn.

Món quà của mình và Hoàng My còn rất nhỏ so với những gì có thể hiện thực hóa được giấc mơ học hành của các em. Tuy số lượng học sinh mình giúp được cũng còn ít so với tất cả trẻ em mùa tựu trường nhưng hi vọng là một hành động nhỏ của tụi mình có thể lan ra để trẻ em luôn luôn có đầy đủ điều kiện để đến trường, được tiếp sức bằng tri thức”.

Nàng hậu bày tỏ: “Mình cảm thấy vui và hạnh phúc khi có thể nhìn thấy được niềm vui trên gương mặt của các bé lúc nhận được cặp sách mới”.

Xã Bình Hòa Nam là địa phương đầu tiên mà Bảo Hoàng cùng Á hậu Hoàng My tổ chức trao học bổng.

Tại địa phương, cả hai đã trao tặng 150 chiếc cặp sách mới cùng học bổng cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, với tổng giá trị là 150 triệu đồng.

Đón xem chương trình Đấu trường siêu Việt phát sóng vào lúc 20 giờ 30, thứ năm hàng tuần trên kênh VTV3.