Bạo loạn sau trận bóng làm 127 người chết ở Indonesia: Các CLB lên tiếng

(PLO)- Ít nhất 127 người chết khi một cuộc bạo loạn đã nổ ra trong trận đấu bóng đá ở Indonesia giữa Arema FC và Persebaya Surabaya vào tối qua (1-10).

Nhiều người hâm mộ bóng đá đã thiệt mạng sau khi một cuộc bạo loạn nổ ra trong trận đấu bóng đá tại Indonesia giữa Arema FC và Persebaya Surabaya trên sân vận động Kanjuruhan ở Malang vào tối thứ Bảy (1-10).

Thống kê sơ bộ cho thấy có ít nhất 127 người chết.

Các phương tiện truyền thông ở Indonesia liên tục cập nhật về số người tử vong và con số ngày càng gia tăng. Nhiều người đã được đưa đến Bệnh viện Kanjuruhan và Bệnh viện Wava Husada của địa phương.

Akhmad Hadian Lukita, chủ tịch của PT Liga Indonesia Baru (LIB), cho biết: "Chúng tôi lo ngại và vô cùng tiếc nuối về sự cố này. Chúng tôi xin chia buồn và hy vọng đây sẽ là bài học quý giá cho tất cả chúng ta".

Tài khoản Twitter chính thức của CLB Persebaya đã đăng vào tối thứ Bảy: “Đại gia đình của Persebaya vô cùng thương tiếc về tổn thất con người sau trận đấu giữa Arema FC và Persebaya. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và mong những gia đình có nạn nhân thiệt mạng được tiếp thêm sức mạnh”.

Tất cả các trận đấu còn lại của BRI Liga 1 (giải vô địch Indonesia) dự kiến ​​diễn ra trong tuần này đã bị đình chỉ sau sự cố, trong khi Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) xác nhận Arema sẽ không tổ chức bất kỳ trận nào nữa trong phần còn lại của mùa giải.

Persebaya Surabaya đã giành chiến thắng trong trận derby East Jarva với tỉ số 3-2. Điều này đã khiến hàng nghìn cổ động viên của Arema FC tràn vào sân thi đấu từ trên khán đài sau trận đấu. Lực lượng chức năng của Indonesia phải vất vả hộ tống các cầu thủ Persebaya ra khỏi sân thi đấu và đến nơi an toàn.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng các cuộc đối đầu đã nổ ra giữa lực lượng an ninh và người hâm mộ trên sân, với các đồ vật được ném trước khi các nhân viên an ninh bắt đầu sử dụng hơi cay. Theo báo cáo của Suryamalang, các nhân viên an ninh xịt hơi cay vào cả người hâm mộ trên sân và những người trên khán đài.

Điều này được cho là đã dẫn đến sự hoảng loạn của hàng loạt người hâm mộ, khi họ cố gắng thoát thân, nhiều người đã ngã xuống đất và vô tình bị những người khác giẫm lên. Người ta nói rằng nhiều cổ động viên đã gặp phải tình trạng khó thở do hơi cay, trong khi nhiều người khác bất tỉnh trên sân cỏ.

Một báo cáo trên hãng truyền thông địa phương Kompas cho biết hơi cay đã lan tỏa ở khu vực sân và khán đài sau khi nó được sử dụng. Các cầu thủ vẫn còn trên sân của đội Arema đã mang những cổ động viên bất tỉnh ra khỏi sân.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan cho biết PSSI lấy làm tiếc về hành động của những người ủng hộ Aremania trên sân vận động Kanjuruhan. "Chúng tôi xin lỗi và gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân cùng tất cả các bên về vụ việc. PSSI đã nhanh chóng thành lập một cuộc điều tra và ngay lập tức tới Malang” - ông Mochamad Iriawan nói

