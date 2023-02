Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt 2 giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận

(PLO)- Ban tổ chức Giải Cờ đỏ tỉnh Bình Thuận đã chấm và chọn được 41 tác phẩm có số điểm cao nhất để trao giải với 6 giải B, 10 giải C và 25 giải khuyến khích.

Chiều 3-2, Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận (Giải Cờ đỏ) lần thứ VI năm 2022 đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho các tác giả đạt giải thưởng của cuộc thi.

Theo Ban tổ chức giải thưởng, nội dung các tác phẩm dự thi lần này đã thể hiện đúng chủ đề của Giải Cờ đỏ là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả...

Thông qua các tác phẩm báo chí, một lần nữa khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng; phản ánh sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Bình Thuận trong công tác xây dựng đảng.

Qua 10 tháng phát động, Ban Tổ chức Giải Cờ đỏ tỉnh đã nhận được nhiều tác phẩm báo chí dự thi có chủ đề về xây dựng Đảng thuộc các thể loại báo giấy, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, phóng sự ảnh...

Các tác phẩm dự thi chủ yếu đến từ các đơn vị như Báo Bình Thuận, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn học nghệ thuật tỉnh, các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh…

Ban Tổ chức Giải Cờ đỏ tỉnh Bình Thuận 2022 đã chấm và chọn được 41 tác phẩm có số điểm cao nhất để trao giải, gồm 6 giải B, 10 giải C, 25 giải khuyến khích (không có tác phẩm đạt giải A).

Trong đó, Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải C thể loại báo in của tác giả Phương Nam với bài viết “30 năm-Hành trình cất cánh của Bình Thuận” và một giải Khuyến khích thể loại báo điện tử với bài phỏng vấn “Bí thư Dương Văn An: Bình Thuận trở mình trước cơ hội lớn” của tác giả Phương Nam - Khánh Chi.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự giải năm nay có sự tăng vượt bậc về mặt chất lượng và số lượng. Bên cạnh đó, các đề tài, nội dung tác phẩm dự thi rất phong phú, đa dạng, bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong năm 2022.

Nhiều tác giả đã công phu tìm tòi, phát hiện chủ đề, vấn đề có tính phát hiện hoặc tổng kết thực tiễn, nêu được cách làm mới, sáng tạo ở địa phương, đơn vị. Thông qua các tác phẩm, giải thưởng đã tích cực góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng.

PHÚ NHUẬN