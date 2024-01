Barcelona đã thể hiện ra sao để tạo nên trận El Clasico tại Riyadh

Trận bán kết hai Siêu cúp Tây Ban Nha, Barcelona đã không khó để đánh bại Osasuna 2-0 giành quyền vào tranh ngôi vô địch. Trước đó, Real Madrid đánh bại Atletico 5-3 qua 120 phút trong trận derby thành Madrid ở Riyadh. Như vậy lúc 2 giờ ngày 15-1, sẽ diễn ra trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha và là trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid tại Riyadh.

Lamin Yamal chốt chiến thắng 2-0 cho Barcelona. Ảnh: AFP

Hai bàn thắng của Barcelona vào lưới Osasuna do công Lewandowski ghi phút 59 và Lamine Yamal ghi phút 90+3. Thống kê cho thấy, đây là trận đấu mà thế trận hoàn toàn thuộc về các học trò HLV Xavi khi chiếm 68% thời lượng kiểm soát bóng với 20 lần sút cầu môn so với Osasuna chỉ 11 lần. Nhịp chuyền bóng của Barcelona lên đến 652 lần so với Osasuna 291 lần.

Tỉ lệ chuyền chính xác của đội bóng xứ Catalan là 90% còn Osasuna là 76%. Osasuna phạm lỗi 21 lần so với Barcelona là 12 lần. Barcelona không bị thẻ nào trong khi đối thủ có ba thẻ vàng.

Trước đó, Real Madrid thắng Atletico 5-3 qua 120 phút. Ảnh: AFP

Như vậy chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha lại là trận El Clasico trên đất Saudi Arabia vào lúc 2 giờ ngày 15-1. Một El Clasico nhạt nhòa hơn rất nhiều so với thời hai đội còn sở hữu hai siêu sao Messi và Ronaldo.

THANH HÀ