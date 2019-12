Chuyên gia nước ngoài đổ về Bắc Ninh tìm mua nhà

Tại một số dự án nổi bật đã xuất hiện tình trạng có đến 3 khách hàng cùng đặt mua một căn nhà.



Ghi nhận tại Khu đô thị Him Lam Green Park do thương hiệu Him Lam làm chủ đầu tư, mỗi tuần dự án đón 100 - 150 lượt khách đến tham quan, trong đó có khá nhiều chuyên gia nước ngoài là người Hàn Quốc, Nhật Bản… đang làm việc tại các khu công nghiệp như Quế Võ, Tiên Sơn, Đại Đồng, Yên Phong (Bắc Ninh) đến tìm hiểu và đặt mua liền kề.

Nhiều khách nước ngoài quan tâm và đến tìm hiểu Him Lam Green Park



Chia sẻ với chúng tôi, anh Lee Seung-Hyun, một kỹ sư đến từ Hàn Quốc cho biết: “Tôi làm việc ở Bắc Ninh nhưng thật khó tìm một căn nhà cao cấp ở đó nên suốt một thời gian dài tôi đã chọn Hà Nội để sinh sống. Tại Bắc Ninh không dễ tìm được một căn hộ, càng khó tìm căn liền kề, biệt thự với tiêu chuẩn quốc tế ”.

Đến Hà Nội làm việc cách đây 1 năm, anh Kosukei - chuyên gia phân tích tài chính trong một tập đoàn Nhật Bản đau đầu chia sẻ: “Tôi hiện đang ở một căn hộ nhỏ do công ty cung cấp. Tuy nhiên, sắp tới tôi sẽ đón vợ con sang ở cùng nên phải chuyển đến một căn nhà lớn hơn. Tôi đã nhờ đồng nghiệp người Việt tìm nhà suốt 2 tháng trời và sẵn sàng chi ra một khoản lớn để mua một căn nhà nằm trong khu đô thị hoàn chỉnh có đầy đủ tiện ích nhưng mãi chưa tìm được cho đến khi biết Him Lam Green Park”.

Không chỉ có anh Lee hay anh Kosukei, nhiều chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp ở Bắc Ninh cũng gặp phải tình trạng tương tự. Thu nhập cao, ai cũng muốn tìm được nơi ăn chốn ở đẳng cấp, tiện nghi nhất nhưng nguồn cung nhà ở chất lượng cao tại Bắc Ninh vô cùng khan hiếm, đặc biệt là nhà thấp tầng tại các khu đô thị mới khiến việc tìm kiếm khó như “mò kim đáy bể”.

Theo anh Nguyễn Văn Bắc - chuyên viên môi giới BĐS lâu năm tại Bắc Ninh, khách nước ngoài yêu cầu các tiêu chí khắt khe về vị trí, chất lượng căn hộ, dịch vụ và không gian sống. Vậy nên, muốn hút khách nước ngoài, nhất là các dự án gần khu công nghiệp phải được đầu tư bài bản, chỉn chu, vừa có không gian tốt, vừa bàn giao tiện ích cao cấp. Tuy nhiên, số dự án tiện nghi, đáp ứng nhu cầu khắt khe của chuyên gia nước ngoài tại đây rất ít, đặc biệt số lượng dự án được phép bán cho người nước ngoài lại càng khan hiếm.

Anh Bắc cũng chia sẻ thêm, gần đây, khu đô thị Him Lam Green Park rục rịch mở bán giai đoạn 2 đã thu hút lượng khách nước ngoài quan tâm gia tăng đột biến. Giải thích nguyên nhân, anh Bắc cho rằng lần đầu tiên thị trường BĐS Bắc Ninh có một dự án khu đô thị hoàn chỉnh “all in one” đầy đủ các dịch vụ từ vui chơi, giải trí, y tế, giáo dục được phép bán cho người nước ngoài. Sự khan hiếm của thị trường cộng với nhu cầu cao đã khiến Him Lam Green Park khi vừa được cấp phép bán nhà cho người nước ngoài trở thành điểm thu hút đặc biệt hấp dẫn trên thị trường.

Không gian xanh, đầy đủ tiện ích tại Him Lam Green Park



Nhìn nhận ở góc độ khách mua nhà, anh Lee Seung- Hyun cho biết “Him Lam Green Park có đầy đủ những thứ tôi cần, có sân tập golf, bể bơi bốn mùa, trung tâm thương mại, trường học liên cấp, trung tâm y tế, công viên… sẽ đáp ứng cho nhu cầu đa dạng và đảm bảo chất lượng sống tốt nhất, tiện nghi nhất cho giới chuyên gia như tôi cũng như cư dân trong khu đô thị”.

Theo khảo sát của các đơn vị phân tích, trung bình một nhân sự cao cấp nước ngoài đến Việt Nam làm việc có thời gian lưu trú từ 3 đến 5 năm, thu nhập cao trên 1 tỉ đồng/năm. Ngoài nhu cầu ở thực, nhu cầu thuê nhà tại các khu đô thị của giới chuyên gia tại đây cũng rất lớn. Trong tương lai, khi các khu công nghiệp Yên Phong, Quế Võ mở rộng và hàng loạt khu công nghiệp mới vào vận hành thì đây sẽ là tệp khách hàng vô cùng tiềm năng, thúc đẩy thị trường phát triển trở thành “miền đất hứa” cho các chuyên gia nước ngoài.

Có thể nói, với điều kiện hoàn hảo của dự án, cùng sự vận hành dịch vụ chuyên nghiệp, Him Lam Green Park thực sự là "món lợi kép" cho những khách hàng nhanh nhạy nắm bắt thị trường thời điểm cuối năm.