Đồng Nai: Năm 2020 sẽ triển khai hơn 300 dự án khu dân cư

Trong tổng số 312 dự án khu dân cư (KDC), gồm cả những dự án chuyển tiếp từ năm 2019 qua, cũng có nhiều dự án mới đưa vào quy hoạch sử dụng đất của năm nay. Có 219 dự án phải thực hiện thu hồi đất với tổng diện tích khoảng 5.981 ha.

Có nhiều dự án lớn như khu đô thị Tam An (xã Tam An, huyện Long Thành) có diện tích đất lên đến hơn 753 ha, nguồn vốn để thực hiện dự kiến khoảng 280 triệu USD do Tập đoàn Amata (Thái Lan) - chủ đầu tư KDC Phú Thạnh - Long Tân - Vĩnh Thanh rộng gần 753 ha thuộc các xã Long Tân, Phú Thạnh, Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch) do Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch làm chủ đầu tư có số vốn thực hiện lên đến hàng trăm triệu USD.



Trong năm 2020 sẽ có hàng trăm dự án KDC được triển khai xây dựng.

Ngoài ra còn có khu đô thị mới Bình Sơn có diện tích rộng 555 ha, nằm trên địa bàn xã Bình Sơn, Lộc An (huyện Long Thành); khu đô thị sinh thái Long Thành ở các phường Phước Tân, Tam Phước (TP Biên Hòa), có diện tích khoảng 300 ha...

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, qua rà soát, Sở đã đề xuất UBND tỉnh thu hồi nhiều dự án chậm triển khai trên một số lĩnh vực, trong đó đa số vẫn là các khu dân cư, nhà ở xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là vì nhà đầu tư thấy chưa có hạ tầng kết nối nên chưa triển khai, vướng bồi thường giải phóng mặt bằng, nguồn vốn.

“Sở đã phối hợp với địa phương rà soát lại tất cả các dự án trên địa bàn tỉnh và tổng hợp danh sách những dự án chậm triển khai và đề xuất UBND tỉnh thu hồi trên 30 dự án. Tới đây, Sở sẽ tiếp tục xem lại các dự án bất động sản, nếu nhà đầu tư không đủ năng lực sẽ thu hồi” - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Văn Hà cho biết thêm.