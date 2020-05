Him Lam Land hướng dẫn cư dân phòng cháy chữa cháy

Nhiều tháng qua, TP.HCM thường xuyên phải đối mặt với các đợt nắng nóng kéo dài. Trước diễn biến của thời tiết, công tác phòng, chống cháy nổ tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất... đang được người dân hết sức quan tâm.



Nắm bắt được tình hình đó, mới đây Him Lam Land đã tổ chức buổi tuyên truyền và hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên và cư dân tại khu căn hộ Him Lam Riverside và Him Lam Chợ Lớn cách sử dụng các thiết bị PCCC để đối phó với những tình huống xấu nhất.

Lực lượng chức năng và Ban quản lý các khu căn hộ Him Lam Riverside và Him Lam Chợ Lớn hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên và cư dân cách phân biệt và sử dụng bình bột, bình CO2.



Tại đây, các cán bộ, nhân viên và cư dân đã được lực lượng chức năng hướng dẫn cách kiểm tra, sử dụng các phương tiện PCCC tại chỗ và quy trình dập tắt một đám cháy. Sau khi được lực lượng chức năng tận tình hướng dẫn, mọi người đã thực hiện nghiêm túc, đúng kỹ thuật và dập tắt thành công đám cháy giả định.

Anh Trần Đình Bắc, một cán bộ, nhân viên tại khu căn hộ Him Lam Chợ Lớn, cho biết: “Đây là một buổi hướng dẫn vô cùng hữu ích và thiết thực không chỉ với cư dân mà còn với cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đây. Nhờ có sự hướng dẫn của Ban quản lý và lực lượng chức năng nên tôi đã biết cách sử dụng các thiết bị PCCC một cách hiệu quả. Tôi hy vọng Ban quản lý sẽ thường xuyên tổ chức hướng dẫn PCCC cũng như diễn tập thực tế để cư dân nắm được kỹ năng PCCC cơ bản”.

Thông qua buổi tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các thiết bị PCCC, Ban quản lý khu căn hộ Him Lam Riverside, Him Lam Chợ Lớn mong muốn nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và cư dân về tầm quan trọng của công tác PCCC. Đồng thời, trang bị các kỹ năng PCCC cơ bản cho cư dân và các cán bộ, nhân viên để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi có cháy xảy ra.

Chị Anh Thư, cư dân tại Him Lam Chợ Lớn, chia sẻ: "Ban quản lý khu căn hộ đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng thiết bị PCCC nhưng tôi vẫn muốn dẫn các con xuống quan sát và học hỏi để các con có thể nhớ thật tốt các kỹ năng PCCC, phòng trường hợp xảy ra cháy khi không có cha mẹ ở nhà”.

Lực lượng chức năng quận 7, quận 6 hướng dẫn quy trình dập tắt một đám cháy.



Sau khi được hướng dẫn, các cán bộ, nhân viên và cư dân Him Lam Riverside và Him Lam Chợ Lớn còn được thực hành sử dụng vòi phun nước tại chỗ để dập lửa.