Bắt Long 'máy chém' trong đường dây ma túy từ Hà Nội về Thanh Hóa 25/09/2024 19:10

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây ma túy do nhiều bị can từng có nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bắt Long 'máy chém' và nhiều đồng phạm.