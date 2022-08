Bắt nhóm cướp khống chế nạn nhân vào lô cao su để lấy tài sản

Ngày 20-8, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ bốn nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Những người này gồm Phạm Chí Hiền, Nguyễn Đình Thường, Trương Hoàng Tuấn, Đoàn Vũ Sơn Quốc và Nguyễn Đức Thắng (tuổi từ 21 đến 37, cùng ngụ huyện Thống Nhất).

Theo thông tin ban đầu, chiều 14-8, tại đoạn đường Sông Thao - Ngô Quyền thuộc ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, anh NXT (27 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) bị nhóm của Hiền đi trên hai xe máy ép xe, đe dọa khống chế đến lô cao su.

Tại đây, nhóm này đe dọa rồi lục túi quần nạn nhân lấy đi 50 USD và hơn 1 triệu đồng rồi rời đi.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thống Nhất nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau ba ngày điều tra sàng lọc, Công an huyện Thống Nhất đã xác định nghi can và lần lượt bắt giữ.